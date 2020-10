Plus tôt ce mois-ci, le public a eu son premier aperçu d’Iris Xe Max, le nouveau GPU discret d’Intel pour les ordinateurs portables fins et légers, lors d’un événement de presse Acer. Aujourd’hui, Intel a dévoilé la première vague complète d’ordinateurs portables qui comprendra ce GPU, dont certains sont désormais disponibles à l’achat dans certains pays.

Les ordinateurs portables incluent l’Acer Swift 3X, le Dell Inspiron 15 7000 2-en-1 et l’Asus VivoBook Flip TP470. L’Inspiron 15 est disponible aux États-Unis chez Best Buy; Acer a déjà annoncé attendre le 3X aux États-Unis en décembre. Le Swift 3X et l’Inspiron 15 sont également disponibles en Chine via JD.com. Intel affirme que l’Asus VivoBook arrivera «prochainement» aux États-Unis et en Chine.

Intel a annoncé ses processeurs Tiger Lake, y compris ses nouveaux graphiques intégrés Xe, plus tôt cette année. Photo par Monica Chin / The Verge

Les graphiques Intel Iris Xe Max sont principalement destinés aux systèmes portables pour les créateurs de contenu. «Nous avons décidé de redéfinir le rôle des graphiques discrets dans les ordinateurs portables fins et légers et de nous adresser à un segment croissant de créateurs qui souhaitent plus de portabilité», a déclaré Roger Chandler, vice-président d’Intel et directeur général des produits et solutions Client XPU, dans un déclaration.

Les trois nouveaux ordinateurs portables incluent également les processeurs mobiles Intel de 11e génération «Tiger Lake», ainsi que la technologie Deep Link d’Intel, qui permet à certaines applications d’exploiter à la fois des graphiques discrets et intégrés pour le travail créatif. Intel affirme que les systèmes Tiger Lake associés aux graphiques Iris Xe Max peuvent fournir «une création basée sur l’intelligence artificielle sept fois plus rapide» que les ordinateurs portables similaires dotés de GPU tiers.

La société affirme également que son GPU peut offrir «d’excellents jeux 1080p fins et légers sur les jeux populaires». Nous ne devrions pas être trop enthousiastes à ce sujet avant la publication des benchmarks – il serait certainement surprenant de voir des ordinateurs portables de cette taille exécuter Microsoft Flight Simulator. Mais les graphiques intégrés Iris Xe font un travail décent avec des choses comme Overwatch, vous pourrez donc très bien utiliser des tarifs plus légers si Acer, Dell et Asus peuvent garder le refroidissement sous contrôle.

Le Swift 3X mesure trois livres et 0,7 pouces d’épaisseur. Photo par Monica Chin / The Verge

J’ai eu du temps avec l’Acer Swift 3X, qui commence à 899,99 $. C’est une machine mince et portable, avec une sélection de ports décente et un bel écran. Mais notre unité de test n’était pas finalisée, je n’ai donc pas pu tester les graphiques. La valeur de ce système (et d’autres similaires) pour les créateurs dépendra en grande partie des performances du GPU, de la durée de vie de la batterie et de la qualité d’affichage – alors gardez un œil sur nos prochaines critiques.