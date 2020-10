Début 2020, Vizio a annoncé qu’il rejoindrait LG et Sony dans les rangs des téléviseurs OLED, et maintenant les premiers modèles de la société ont commencé à être expédiés. Disponibles en tailles 55 et 65 pouces, les téléviseurs OLED 4K de Vizio prennent en charge Dolby Vision HDR et incluent à la fois les fonctionnalités Chromecast et Apple AirPlay intégrées.

Les OLED Vizio offrent également des jeux 4K avec des taux de rafraîchissement variables jusqu’à 120 Hz – un facteur clé car les acheteurs recherchent les mises à niveau potentielles de la télévision pour la Xbox Series X et la PlayStation 5. Ils disposent d’une connectivité HDMI 2.1 (avec eARC) et sont livrés avec l’OLED habituel des avantages comme des noirs parfaits, un excellent contraste et de superbes angles de vision.

Vizio essaie également d’être agressif sur le prix alors qu’il s’attaque à LG et Sony. Il a évalué l’OLED de 55 pouces à 1299,99 $ et le 65 pouces à 1999,99 $. Mais dès le départ, Best Buy prend 100 $ sur le coût de l’un ou l’autre modèle. À titre de comparaison, l’OLED de la série CX de LG coûte 1799,99 $, mais est déjà en vente. (Best Buy le propose actuellement pour 1599,99 $.) Les ensembles OLED de Sony sont encore plus chers.

Je n’ai pas encore eu l’occasion de passer en revue l’OLED de Vizio, mais j’ai hâte de voir comment le premier effort de l’entreprise se compare au dernier effort de LG – et aux écrans LCD moins chers de TCL, Samsung et d’autres que les acheteurs pourraient également envisager. à l’approche de la période des fêtes. Un domaine où LG a un avantage est si vous recherchez une taille plus petite; Cette année, il propose une série CX de 48 pouces qui peut servir également d’écran de jeu TV et PC.