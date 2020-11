T

fr Les trusts du NHS de Londres ont été placés en tête de file pour les tests de covid rapides pour le personnel – mais les premières livraisons n’ont pas répondu aux attentes.

Des fiducies telles que l’Imperial College Healthcare, Guy’s et St Thomas et Barking, Havering et Redbridge ont été hier parmi les 34 premiers du pays à recevoir des tests de «flux latéral» qui peuvent indiquer en 15 minutes si le personnel est porteur du virus.

Cependant, le Standard a appris que certaines fiducies de Londres ne recevaient qu’un seul test par travailleur de première ligne – malgré l’objectif que le personnel se teste à la maison au moins deux fois par semaine pour s’assurer qu’il peut venir travailler en toute sécurité.

Les tests sont censés venir en boîtes de 12, mais plutôt qu’une boîte étant fournie pour chaque employé, la première livraison ne comprenait que suffisamment pour un seul test par personne. Les hôpitaux espèrent maintenant plus d’accouchements dans les prochains jours.

Le déploiement imminent des tests d’écoulement latéral dans les communes a également connu des problèmes, puisque seuls 21 des 33 arrondissements de Londres ont été placés sur la liste des priorités du gouvernement.

Un initié du NHS a déclaré que les hôpitaux craignaient désormais une «erreur à court terme» dans les absences du personnel alors que le personnel asymptomatique était inopinément testé positif. Près de 2000 membres du personnel hospitalier étaient absents pour des raisons covid le mois dernier.

Le personnel du NHS dont le test est positif à l’aide des tests rapides doit passer un test PCR sur écouvillon confirmé en laboratoire pour authentifier le résultat en raison du fait que les tests d’écoulement latéral sont moins précis.

Des tests rapides deux fois par semaine visaient à «atténuer» les problèmes de sensibilité et de spécificité des tests provoquant des «faux positifs» et des «faux négatifs».

Le déploiement des tests d’écoulement latéral a été confirmé hier, tous les trusts du NHS d’Angleterre devant recevoir des kits d’ici la fin de la semaine prochaine.

Les autres fiducies londoniennes qui ont commencé à recevoir les tests rapides sont: Chelsea et Westminster, Epsom et St Helier, Hillingdon, Kingston, London North West Healthcare, le Royal National Orthopaedic Hospital et Barnet, Enfield et Haringey mental health trust.

Le secrétaire à la Santé, Matt Hancock, a également annoncé que 50 arrondissements à travers l’Angleterre recevraient 10 000 tests d’écoulement latéral chaque semaine pour permettre le dépistage communautaire des personnes sans symptômes.

Mais la liste a omis les arrondissements avec un nombre élevé de cas tels que Havering, Hillingdon, Hounslow et Croydon.

Bromley et Ealing, également exclus, ont demandé hier soir à être inclus. Le London Councils, qui représente les 33 arrondissements, serait en train de demander que des tests rapides soient disponibles dans toute la capitale.

Un porte-parole des Conseils de Londres a déclaré: «Le ministère de la Santé et des Affaires sociales donne à toutes les autorités locales la possibilité d’accéder à des tests rapides de coronavirus à flux latéral pour leurs communautés. Nous comprenons que ce sera un processus continu. Les arrondissements de Londres sont en pourparlers avec le département sur la manière dont ces tests seront mis en œuvre. »