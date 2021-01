T

Selon une nouvelle étude, les premiers verrouillages de Covid-19 ont conduit à une baisse significative de la pollution atmosphérique autour de ce mot, mais les changements étaient plus petits qu’on ne le croyait.

Des chercheurs de l’Université de Birmingham ont découvert qu’après avoir éliminé les effets des conditions météorologiques, les réductions des gaz dangereux tels que le dioxyde d’azote (NO2) étaient plus faibles que prévu.

En fait, les verrouillages ont entraîné une augmentation des concentrations d’ozone – qui peut nuire à la santé et endommager les cultures – dans les villes.

L’équipe de recherche a également révélé que les concentrations de PM2,5 – une pollution atmosphérique à particules fines pouvant aggraver des conditions médicales telles que l’asthme et les maladies cardiaques – avaient diminué dans toutes les villes étudiées, à l’exception de Londres et de Paris.

Les scientifiques ont utilisé l’apprentissage automatique pour éliminer les impacts météorologiques et les tendances saisonnières avant d’analyser les données: concentrations horaires spécifiques au site des principaux polluants de décembre 2015 à mai 2020.

La pollution atmosphérique est considérée comme le plus grand risque environnemental pour la santé au monde, contribuant à 6,7 millions de décès chaque année. La Banque mondiale estime que les pollutions atmosphériques coûtent à l’économie mondiale des milliards de dollars par an.

Public Health England qualifie la pollution de l’air de «la plus grande menace environnementale pour la santé au Royaume-Uni» et la lie à 36 000 décès par an.

En décembre dernier, Ella Kissi-Debrah, 9 ans, de Lewisham est devenue la première personne au Royaume-Uni à inscrire la pollution de l’air comme cause de décès après une campagne de plusieurs années menée par sa mère Rosamund.

Zongbo Shi, professeur de biogéochimie atmosphérique à l’Université de Birmingham, a déclaré: «Les changements d’émissions associés aux restrictions de verrouillage précoce ont conduit à des changements brusques des niveaux de polluants atmosphériques, mais leurs impacts sur la qualité de l’air étaient plus complexes que nous ne le pensions, et plus petits que prévu. . “

Roy Harrison, professeur de santé environnementale du centenaire de la reine Elizabeth II à Birmingham, co-auteur de l’étude, a déclaré: «La réduction du NO2 sera bénéfique pour la santé publique – les restrictions sur les activités, en particulier la circulation, ont entraîné une baisse immédiate du NO2 dans toutes les villes. .

«Si des niveaux de restrictions similaires étaient restés en place, les concentrations annuelles moyennes de NO2 se seraient conformées dans la plupart des sites aux directives de l’OMS sur la qualité de l’air.