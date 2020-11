C

des oncernes ont été soulevés après que des cas croissants d’une souche hautement contagieuse de grippe aviaire aient été signalés à travers le Royaume-Uni.

La souche de grippe aviaire qui a été détectée à la suite des récentes éclosions signalées est le H5N8. C’est la même souche qui était responsable de la décimation des troupeaux d’oiseaux en 2016-2017.

Des cygnes morts ont également été signalés dans le Worcestershire, le Dorset et Blackpool, avec des examens post mortem confirmant que six cygnes morts avaient contracté la souche H5N8 de la grippe aviaire.

Parlant du H5N8, le Dr Ruth Cromie, chercheur au Wildfowl & Wetlands Trust, a déclaré au Guardian: «Nous pouvons être sûrs qu’il cause des niveaux élevés de mortalité cette année».

Caroline Sim, bénévole chez Flying Free, a déclaré que 10 cygnes étaient morts de la grippe aviaire à Ulverston, Cumbria. Avant leur mort, Mme Sim a déclaré que les cygnes avaient été vus tourner sur leur axe dans une direction et que du sang s’écoulait de leurs narines.

Plus tôt ce mois-ci, le gouvernement a déclaré une zone de prévention de la grippe aviaire (AIPZ) en Angleterre, en Écosse et au Pays de Galles pour atténuer le risque de propagation de la maladie.

Ferme touchée par la grippe aviaire H5

Le niveau de risque d’incursion de la grippe aviaire chez les oiseaux sauvages en Grande-Bretagne est passé de «moyen» à «élevé».

Elle est survenue après que deux cas distincts et non liés de grippe aviaire impliquant des oiseaux captifs ont été confirmés dans le Kent et le Cheshire. Cela a entraîné l’abattage de 13 500 oiseaux de la ferme du Cheshire.

Samedi, un cas a été confirmé dans un local du Leicestershire.

L’introduction de l’AIPZ signifie qu’il est devenu une obligation légale pour les éleveurs d’oiseaux de suivre des mesures strictes.

On a dit aux détenteurs de plus de 500 oiseaux de restreindre l’accès des personnes non essentielles sur leurs sites, les travailleurs doivent changer de vêtements et de chaussures avant d’entrer dans les enclos à oiseaux et les véhicules du site doivent être maintenus propres et désinfectés régulièrement.

La vétérinaire en chef du Royaume-Uni, Christine Middlemiss, a déclaré: «J’ai déclaré une zone nationale de prévention de la grippe aviaire (AIPZ) légiférant pour les mesures que tous les éleveurs d’oiseaux doivent prendre pour aider à empêcher la maladie de se propager à davantage de volailles et d’autres oiseaux domestiques.

Les travailleurs municipaux regardent les cygnes nageant dans des bassins dans une volière à Bruges, Belgique, le 19 novembre

«Public Health England a confirmé que le risque pour la santé publique est très faible et la Food Standards Agency indique que la grippe aviaire pose un très faible risque de sécurité alimentaire pour les consommateurs britanniques.

«Que vous n’éleviez que quelques oiseaux ou des milliers d’oiseaux, vous êtes désormais légalement tenu de respecter des exigences de biosécurité améliorées et c’est dans votre intérêt de le faire, de protéger vos oiseaux de cette maladie hautement infectieuse.»

Les cas de grippe aérienne se propagent également à travers l’Europe.

Selon l’agence de presse ., des cas ont été découverts en France, aux Pays-Bas, en Allemagne, en Grande-Bretagne, en Belgique, au Danemark, en Irlande et en Suède.

Des dizaines de milliers de poulets ont été abattus en France, en Allemagne et aux Pays-Bas. Dans la ville de Bruges en Belgique, les autorités ont retiré 120 cygnes d’un canal ce week-end à titre préventif contre la grippe aviaire.

La Food Standards Agency a déclaré que la grippe aviaire pose un risque «très faible» pour la sécurité alimentaire des consommateurs britanniques.

Le ministère de l’Environnement, de l’Alimentation et des Affaires rurales a déclaré que la volaille et les produits de volaille correctement cuits, y compris les œufs, peuvent être consommés sans danger.