Les principaux dirigeants militaires américains sont en quarantaine après qu’un officiel a été testé positif au coronavirus. Selon Yahoo News, un haut responsable de la Garde côtière – Adm. Charles W. Ray, vice-commandant de la Garde côtière – a été celui qui a été testé positif, ce qui a obligé un certain nombre d’autres dirigeants à prendre les précautions nécessaires. Parmi les personnes touchées figurait le général Mark Milley, président d’état-major interarmées.

Le porte-parole du Pentagone, Jonathan Hoffman, a depuis publié une déclaration, affirmant qu’à part Ray, jusqu’à présent, aucun des dirigeants soupçonnés d’être touchés n’a été testé positif pour le virus. Ils n’ont également présenté aucun symptôme du COVID-19. Hoffman a ajouté que “l’état de préparation opérationnelle ou la capacité de mission des forces armées américaines” ne seront pas affectés par la mise en quarantaine des dirigeants. “Les hauts dirigeants militaires sont capables de rester pleinement capables de mission et d’accomplir leurs tâches depuis un autre lieu de travail”, a-t-il déclaré.

JUST IN: Plusieurs hauts dirigeants militaires américains, y compris le président des chefs d’état-major interarmées, sont en quarantaine après que l’un d’eux a été testé positif au coronavirus, ont déclaré des responsables. https://t.co/Wd0eak0XKJ – NBC 7 San Diego (@nbcsandiego) 6 octobre 2020

La nouvelle de chefs militaires potentiellement exposés au COVID-19 survient alors que le président Donald Trump a été hospitalisé pour le virus. Le 2 octobre, Trump, 74 ans, a tweeté que lui et la Première Dame Melania avaient tous deux été testés positifs au COVID-19. Il a déclaré qu’ils seraient en quarantaine “ensemble” et a assuré à ses partisans qu’il “s’en sortirait”. Plus tard dans la journée, il a été emmené au centre médical Walter Reed pour un traitement médical plus approfondi.

Dimanche, Trump a demandé à un cortège de sécurité de le conduire devant l’hôpital, afin qu’il puisse saluer la foule de partisans qui se sont rassemblés. Cependant, cela ne s’est pas bien passé avec tout le personnel de l’hôpital, car le Dr James Phillips s’est adressé à Twitter pour critiquer cette décision au milieu de ce qu’il aurait dû être une quarantaine plus stricte pour Trump. “Ce SUV présidentiel est non seulement à l’épreuve des balles, mais hermétiquement scellé contre les attaques chimiques. Le risque de transmission du COVID19 à l’intérieur est aussi élevé qu’il l’est en dehors des procédures médicales”, a écrit Phillips. “L’irresponsabilité est stupéfiante. Mes pensées vont au service secret obligé de jouer.”

Trump a depuis été libéré de l’hôpital et est retourné à la Maison Blanche lundi soir. Mardi, il s’est rendu sur Twitter pour annoncer qu’il «se sentait bien». Cependant, même s’il se sent mieux, Trump est probablement toujours infecté par le coronavirus, car Health.com cite la maladie qui reste dans le système de quelqu’un pendant jusqu’à deux semaines.