une poignée d’États connus sous le nom de «swing states» joueront un rôle crucial dans la détermination du résultat de l’élection présidentielle américaine de 2020.

Ils pourraient aider à influencer le résultat global soit du président républicain Donald Trump vers son challenger démocrate Joe Biden, soit de retour à M. Trump pour lui donner un second mandat.

La plupart des États ne sont pas des États changeants et ne changeront pas de mains lors de cette élection, mais les «États sûrs» seuls – qui s’appuient régulièrement sur un seul parti – ne suffisent pas pour amener M. Trump ou M. Biden à la Maison Blanche.

Voici huit états de swing à surveiller. Tous avaient déjà été remportés par le président Trump en 2016, mais tous sont maintenant fortement contestés lors des élections de cette année par M. Biden.

Le candidat démocrate à la présidentielle Joe Biden prend la parole lors d’un rassemblement de campagne au drive-in.

Mais d’abord… qu’est-ce qu’un républicain et un démocrate?

Ce sont les deux principaux partis politiques aux États-Unis.

Le Parti républicain est le parti politique conservateur et ces dernières années, il s’est prononcé pour une baisse des impôts et des restrictions plus strictes sur l’immigration.

Les anciens présidents républicains comprennent George W Bush, Ronald Reagan et Richard Nixon.

Alors que le parti démocrate, plus libéral, est surtout connu pour ses positions sur des questions telles que l’immigration et le changement climatique.

Les anciens présidents démocrates comprennent John F. Kennedy et Barack Obama.

C’est le swing state le plus disputé de tous. La Floride a été une mordeuse dans presque toutes les élections présidentielles depuis 1992, le plus célèbre en 2000 lorsque George W. Bush a remporté l’État par seulement 537 voix sur un total de six millions de voix.

Le soutien à la fois aux républicains et aux démocrates est finement équilibré, un seul point de pourcentage séparant Barack Obama de Mitt Romney en 2012 et M. Trump d’Hillary Clinton en 2016.

Donald Trump part après avoir pris la parole lors d’un rassemblement Make America Great Again à l’aéroport régional de Fayetteville.

Les deux candidats de cette année voudront désespérément recueillir les 29 votes électoraux de la Floride – le plus grand nombre de tous les États oscillants – bien que l’arithmétique soit probablement du côté de M. Biden. Il a plusieurs façons d’atteindre le poste de 270 vainqueurs, avec ou sans la Floride, alors que pour le président Trump, c’est à peu près un État incontournable.

Le président Trump a transformé la Pennsylvanie en un État dynamique en 2016, déconcertant ceux qui pensaient qu’il s’agissait d’un bastion démocrate, comme c’était le cas depuis que Bill Clinton a remporté l’État en 1992.

Avec 20 votes électoraux à gagner, il s’agit d’un objectif clé pour M. Trump et M. Biden. C’est l’État d’origine de M. Biden – il est né dans la ville de Scranton – et il jouit d’une petite mais constante avance dans les sondages de Pennsylvanie depuis plusieurs mois. En 2016, la marge de victoire du président Trump sur Mme Clinton n’était que de 0,7% des voix.

Comme la Pennsylvanie, cela faisait partie du «mur bleu» des États qui ont voté démocrate à chaque élection présidentielle de 1992 à 2012.

La victoire du président Trump en 2016 était minime – de seulement 0,2% des voix – mais symbolisait l’ampleur de son succès à courtiser les électeurs de la classe ouvrière loin de Mme Clinton, en particulier dans un État que M. Obama avait emporté de neuf points de pourcentage en 2012.

Une manifestation en faveur d’un étudiant noir du Michigan, qui a été emprisonné en raison d’une violation de probation pour ne pas avoir fait ses devoirs.

Il y a 16 votes électoraux en jeu ici. Les sondages ont constamment placé M. Biden devant le président Trump au cours des derniers mois.

Un autre «mur bleu» déclare que le président Trump a remporté de justesse en 2016. Comme c’est le cas pour la Pennsylvanie et le Michigan, le résultat dans le Wisconsin pourrait ne pas être clair avant plusieurs jours, en raison du volume de votes postaux et anticipés qui devront être triés et compté.

Cela pourrait signifier que le vainqueur général de l’élection n’est pas connu depuis un certain temps – bien que les deux candidats puissent essayer de monter des contestations judiciaires pour suspendre, prolonger ou même arrêter le décompte. Dix votes électoraux sont disponibles ici.

Depuis 1964, celui qui a remporté l’Ohio est devenu président – la plus longue séquence ininterrompue de tous les États «bellwether».

En 2016, le président Trump a remporté une victoire confortable sur Mme Clinton de huit points de pourcentage. En 2020, les sondages suggèrent que la course est trop proche pour être appelée.

Le candidat républicain américain Donald Trump et l’ancien candidat démocrate américain Hillary Clinton.

C’est un autre État avec un nombre important de votes électoraux à gagner – 18 – mais comme pour la Floride, une victoire ici est probablement plus cruciale pour le président Trump que pour M. Biden pour se rendre au poste de vainqueur.

La raison pour laquelle M. Biden a plus de chemins vers la Maison Blanche que le président Trump est grâce à des États comme l’Arizona.

Aucun démocrate n’a gagné l’Arizona depuis M. Clinton en 1996, et en 2016, le président Trump a battu Mme Clinton ici de cinq points de pourcentage.

Mais cette année, M. Biden en a fait un état oscillant, reflété dans une série de sondages d’opinion qui l’ont placé en avance ou au niveau du président Trump.

L’Arizona n’offre pas autant de votes électoraux que d’autres États swing – 11 – mais ils pourraient être vitaux pour les chances de M. Biden s’il perdait dans des endroits comme la Floride.

C’est un autre état en jeu cette année grâce à une solide performance de M. Biden. M. Obama a remporté la Caroline du Nord en 2008 – le premier démocrate à le faire depuis Jimmy Carter en 1976.

Cependant, M. Obama a perdu l’État en 2012, tout comme Mme Clinton en 2016. Cette année, les sondages suggèrent que Biden pourrait ramener l’État et ses 15 votes électoraux dans la colonne démocrate, bien que le résultat – comme lors des récentes élections – pourrait être très proche .

L’ancien président américain Barack Obama rejoint Joe Biden lors d’un événement de campagne à Flint, Michigan.

La Caroline du Nord et la Floride sont les deux États de transition les plus susceptibles de rapporter des résultats rapides le soir des élections et, en tant que tels, donneront une première indication de la situation de M. Biden et du président Trump.

Aucun démocrate n’a gagné la Géorgie depuis M. Clinton en 1992. M. Obama ne s’est jamais rapproché, et le président Trump l’a remporté par un confortable six points de pourcentage en 2016.

Pourtant, en 2020, la Géorgie, avec ses 16 votes électoraux, est devenue l’état de swing le plus inattendu de tous. M. Biden a progressivement réduit l’écart avec le président Trump dans les sondages, finissant par se mettre à niveau et parfois en avance.

Des victoires pour M. Biden dans des endroits comme la Géorgie et la Caroline du Nord élimineraient des États vitaux pour la réélection du président Trump.

Mais rappelez-vous que les sondages d’opinion ne sont que des instantanés, pas des prédictions, et en fin de compte, le résultat dans des pays comme la Géorgie peut venir de quel côté parvient à amener plus de ses partisans à se rendre et à voter.