Ils comprennent l’hôpital St George, à Tooting, au sud-ouest de Londres, le Royal Free à Camden et Barts Health, qui gère plusieurs hôpitaux à l’est de la ville.

Le St George’s Healthcare NHS Foundation Trust a souligné mercredi matin qu’il constatait une augmentation de la demande de services «en raison du Covid-19 combiné à un nombre plus élevé de patients accédant aux soins d’urgence et d’urgence».

Il a annoncé que pour continuer à fournir des soins «sûrs et efficaces» aux patients, il était:

* Interrompre toutes les opérations de routine planifiées à partir de maintenant jusqu’à la fin janvier. Les opérations et procédures urgentes et d’urgence (y compris pour le cancer) continueront de se dérouler normalement.

* Interruption de tous les rendez-vous ambulatoires et de suivi de routine jusqu’à fin janvier. Cela vaut également pour les rendez-vous ambulatoires virtuels.

* Les rendez-vous ambulatoires urgents et les diagnostics (y compris l’IRM, la tomodensitométrie, l’échographie, l’échocardiographie et l’endoscopie) se dérouleront normalement.

Le Dr Richard Jennings, médecin-chef de St George’s, a déclaré: «Nos équipes sont actuellement très occupées et nous devons nous assurer que nous sommes en mesure de fournir des soins sûrs et efficaces aux patients qui en ont le plus besoin.

«Nous avons mis en place des plans solides pour nous assurer de pouvoir continuer à répondre à la demande – et la décision d’aujourd’hui est un élément clé pour garder une longueur d’avance et prendre des décisions proactives qui sont dans le meilleur intérêt de tous nos patients, compte tenu des défis actuels présentés par Covid- 19. ”

Les patients touchés par les ajournements sont contactés et informés que les rendez-vous annulés seront réorganisés «dès que possible».

Les chefs d’hôpitaux examineront la situation chaque semaine et «recommenceront les soins planifiés dès que nous serons en mesure de le faire».

St George’s a ajouté: «Notre équipe de direction clinique senior a pris cette décision de libérer du personnel pour soutenir nos équipes d’urgence, d’hospitalisation et de soins intensifs, qui s’occupent actuellement d’un nombre élevé de patients, y compris ceux atteints de Covid-19.»

Le nombre de personnes hospitalisées a atteint 3367 lundi, en hausse de 1037 en une semaine, contre un premier pic de vague de 5201 le 9 avril.

Il y avait 378 personnes si malades qu’elles sont sous ventilateurs.

Le Royal Free London, à Camden, «suspend également temporairement toutes les procédures / opérations planifiées non urgentes et les services ambulatoires non urgents et dirigés par un consultant» en raison du «besoin croissant pour nous de soigner les patients nécessitant des soins urgents, d’urgence ou Soins Covid-19 ».

Les soins urgents et d’urgence, y compris les traitements contre le cancer, se poursuivront.

Les patientes réservées pour des rendez-vous d’endoscopie et celles qui ont un rendez-vous pour un dépistage du cancer du sein doivent y assister normalement.

«Si vous avez un rendez-vous pour un scan, à moins que nous ne vous contactions, veuillez vous présenter comme d’habitude. Cela comprend les rendez-vous pour les échographies, les tomodensitogrammes, les rayons X et la médecine nucléaire », a ajouté l’hôpital.

Pour les personnes qui ne sont plus en mesure de se faire soigner à l’heure actuelle en raison des ajournements, il a également souligné: «Si les personnes présentent des symptômes qui les préoccupent, elles sont invitées à en parler à leur médecin généraliste.

Les responsables de la santé ont déclaré que la décision de reporter certaines opérations serait réexaminée «en permanence» et que l’espoir était de redémarrer ces services «dès que possible».

La plus grande fiducie de santé de la capitale, Barts Health, et Barking, Havering et Redbridge Trust, ont déjà été contraintes de commencer à annuler certaines opérations en raison des pressions de Covid-19.

Une source hospitalière à Londres a déclaré: «Nous sommes maintenant dans la situation où nous nous trouvons normalement dans les dix jours qui suivent Noël dans une année d’hiver très chargée.»

L’hôpital de Homerton a dû reporter certaines procédures plus complexes, mais des opérations non urgentes sont en cours.