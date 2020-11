UNE

Les prix moyens des maisons au Royaume-Uni ont atteint un niveau record après la poursuite de la forte demande de propriétés après le verrouillage, mais Halifax a averti que le marché allait ralentir.

Le prêteur hypothécaire a déclaré que les prix des maisons en octobre étaient de 0,3% plus élevés qu’en septembre.

Le mois dernier, les prix étaient également 7,5% plus élevés que 12 mois plus tôt – la plus forte croissance depuis juin 2016.

Russell Galley, directeur général d’Halifax, a déclaré: «Le prix moyen des logements au Royaume-Uni dépasse maintenant un quart de million de livres (250 457 £) pour la première fois de l’histoire.

Galley a déclaré que le gain de 5,3% au cours des quatre derniers mois, le plus fort depuis 2006, sous-tend le rythme de la récente croissance des prix sur le marché.

Cependant, la croissance des prix d’un mois à l’autre a considérablement ralenti, tombant à seulement 0,3% contre 1,5% en septembre.

Le marché du logement a souffert en mars lorsqu’il a été effectivement fermé au début du verrouillage, car les gens ont été exhortés à éviter de bouger et les visites ont cessé.

Mais les restrictions ont été assouplies en mai et le chancelier Rishi Sunak a instauré un congé du droit de timbre en juillet, ce qui a donné un coup de pouce au marché.

Un certain nombre d’agents immobiliers ont signalé que les gens cherchaient plus d’espace pour vivre et travailler après l’épidémie de coronavirus.

Halifax’s Galley a déclaré: «Dans l’ensemble, nous avons constaté une large continuation des tendances récentes, le marché étant toujours principalement alimenté par la demande de déménageurs pour les grandes maisons.» Depuis mars, les prix fixes ont augmenté de 2% par rapport à une augmentation de 6% pour une propriété individuelle typique. .

En termes de trésorerie, cela équivaut à une augmentation de 2 883 £ pour les appartements par rapport à une augmentation de 27 371 £ pour les maisons individuelles.

Mais Galley a averti: «Si les mesures de soutien du gouvernement ont sans aucun doute contribué à retarder le ralentissement attendu du marché du logement, elles ne se poursuivront pas indéfiniment et, alors que nous avançons à l’automne et à l’hiver, le paysage macroéconomique au Royaume-Uni reste très incertain.»

Il a déclaré: «Bien que le verrouillage renouvelé soit censé être moins restrictif qu’au début de cette année, cela confirme que la lutte du pays contre Covid-19 est loin d’être terminée. Avec un certain nombre de vents contraires évidents sur le marché immobilier, nous nous attendons à voir une pression à la baisse accrue sur les prix des logements à l’approche de 2021. »