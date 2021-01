L

La course sans défaite de 68 matchs d’iverpool à domicile en Premier League a pris fin alors qu’ils ont été battus 1-0 par Burnley jeudi soir.

Le penalty tardif d’Ashley Barnes a condamné les Reds à leur première défaite en championnat à Anfield depuis avril 2017 et a disputé cinq matchs consécutifs sans victoire en Premier League cette saison.

Jurgen Klopp a accueilli Joel Matip de retour à la moitié centrale et a fait des sélections audacieuses dans les zones offensives en laissant Roberto Firmino et Mo Salah sur le banc, donnant des départs à Alex Oxlade-Chamberlain et Divock Origi.

Pendant une grande partie de la première mi-temps, les hôtes ont été réduits à des tirs à distance, mais c’est Origi qui a gaspillé la meilleure chance d’ouvrir le score avant la pause, le Belge a envoyé net au but par une horrible erreur de Ben Mee, seulement pour voir sa finition revenir de la barre transversale.

Quelques sacs à main à la mi-temps entre Fabinho et Ashley Barnes, ainsi qu’un échange dans le tunnel entre les deux managers, résumaient les frustrations des Reds et Klopp n’a attendu que dix minutes de la seconde mi-temps pour envoyer Salah et Firmino dans la mêlée.

L’Égyptien a presque trouvé la percée immédiatement, démenti par un arrêt super à une main de Nick Pope après la montée en flèche de Georginio Wijnaldum.

Firmino a ensuite gaspillé une ouverture décente, ratant une première fois bien loin du cut-back d’Andy Robertson.

Burnley avait à peine menacé, avec plusieurs ouvertures apparentes finalement retirées pour hors-jeu de toute façon, mais ils ont pris la tête à seulement sept minutes du moment où Barnes s’est converti après avoir été renversé par Alisson.

Un autre blanc signifie que les champions n’ont marqué qu’une seule fois dans la ligue depuis le martèlement de Crystal Palace 7-0 le mois dernier et qu’ils traînent maintenant le leader de la ligue Manchester United de six points à la mi-saison.