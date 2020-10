Le dernier smartphone iPhone 12 d’Apple semble être encore plus difficile à réparer pour les entreprises tierces, selon un rapport d’iFixit. Plus précisément, le nouveau téléphone semble rencontrer des problèmes si un utilisateur remplace le module de caméra, ce qui rend les caméras presque totalement inutilisables.

Le problème – repéré pour la première fois par YouTuber Hugh Jeffreys – ne semble pas être un problème strictement lié au matériel. Comme le démontre le démontage d’iFixit, l’iPhone 12 est en fait un appareil relativement bon pour le démontage et le remplacement de diverses pièces clés.

Mais si vous échangez réellement un module de caméra d’un iPhone 12 à un autre, il semble que le téléphone rejettera la pièce de rechange, iFixit décrivant les problèmes avec la caméra ultra-large et les problèmes généraux de non-réponse.

L’iPhone 12 est le premier iPhone à avoir ces problèmes – les modèles précédents permettaient de remplacer les appareils photo sans problème, et même l’iPhone 12 Pro semble fonctionner parfaitement. Il n’est pas clair s’il s’agit d’un problème ponctuel ou d’une bizarrerie spécifique des caméras de l’iPhone 12. Les modèles d’iPhone précédents ont eu des problèmes connexes, comme l’iPhone 7 et 8 Plus, où Apple utilisait trois fabricants d’écrans différents qui n’étaient pas entièrement interchangeables.

Mais même si le problème de l’appareil photo n’est que temporaire, iFixit note qu’il semble clair qu’Apple cherche à maintenir un contrôle plus strict sur les réparations de l’iPhone. Le site de réparation de bricolage prétend également avoir mis la main sur les nouveaux guides de formation internes d’Apple pour la prise en charge de l’iPhone 12, qui notent que la réparation d’un appareil photo ou d’un écran nécessitera désormais l’application de configuration système interne d’Apple, ce qui n’était auparavant nécessaire que pour un échange de batterie.

Et Apple a depuis longtemps limité certains aspects des réparations de l’iPhone, comme ses capteurs Touch ID et Face ID, auxquels il est interdit de réparer par des tiers au nom de la sécurité. Mais même si ces composants – qui sont des éléments essentiels du déverrouillage d’un iPhone – ont vraiment ces exigences de sécurité supplémentaires qui nécessiteraient des réparations uniquement Apple, il est difficile de voir comment l’appareil photo ou la batterie nécessiterait des restrictions similaires.

Il est possible que tout cela ne soit qu’un problème dans le système, en particulier compte tenu de l’histoire passée d’Apple avec un échange de pièces légèrement bancal et du fait que le problème semble n’affecter que cet iPhone 12 et non le 12 Pro. Mais étant donné l’histoire passée d’Apple avec des choses comme sa tentative de verrouiller une batterie tierce «non autorisée» ou d’afficher des réparations avec des avertissements inquiétants, il est possible que le problème de l’appareil photo ici ne soit que le début d’encore plus de restrictions de pièces.

Dans une déclaration, Apple n’a pas résolu le problème de compatibilité des pièces de l’appareil photo de l’iPhone 12. L’entreprise a plutôt déclaré: «Nous nous engageons à offrir à nos clients plus d’options et d’emplacements pour des réparations sûres et fiables. Notre nouveau programme de fournisseur de réparation indépendant est conçu pour donner aux entreprises de réparation de toutes tailles un accès aux pièces d’origine, à la formation et aux outils nécessaires pour effectuer les réparations iPhone les plus courantes. Ces fournisseurs de services ont accès aux mêmes outils et manuels de réparation utilisés par Apple et les fournisseurs de services agréés (AASP). »