Des coups de fouet ont éclaté entre les loyalistes de Donald Trump et les contre-manifestants alors que les partisans du président se rassemblaient à Washington DC pour soutenir ses efforts désespérés pour renverser sa défaite électorale.

Des combats sporadiques ont éclaté entre des manifestants pro-Trump et anti-Trump après le coucher du soleil de samedi. WRC-TV a rapporté que quatre personnes avaient été emmenées dans un hôpital avec des coups de couteau, et le département de la police métropolitaine a déclaré à la station que 23 personnes avaient été arrêtées.

Trump, dont le mandat prendra fin le 20 janvier, refuse de céder, tout en s’accrochant à des allégations de fraude sans fondement qui ont été rejetées par les tribunaux étatiques et fédéraux, et vendredi par la Cour suprême.

Les rassemblements ont attiré un contingent des Proud Boys, un groupe néo-fasciste connu pour inciter à la violence de rue. Certains portaient des gilets pare-balles lorsqu’ils traversaient la ville.

Trump a tweeté son apparente surprise samedi matin lors des rassemblements, publiquement connue depuis des semaines: “Wow! Des milliers de personnes se forment à Washington (DC) pour Stop the Steal. Je ne savais pas à ce sujet, mais je vais les voir! (Hash ) MAGA “

Trump a quitté la Maison Blanche vers midi pour se rendre au match de football Army-Navy à l’Académie militaire américaine de West Point, New York. Alors que l’hélicoptère Marine One passait au-dessus d’un rassemblement sur le National Mall, les acclamations se sont élevées.

Michael Flynn, l’ancien conseiller à la sécurité nationale récemment gracié par Trump, s’exprimait depuis la scène à l’époque.

“C’est plutôt cool. Imaginez simplement pouvoir sauter dans un hélicoptère et faire un tour de joie autour de Washington”, a déclaré Flynn, dont la grâce a effacé sa condamnation pour avoir menti au FBI lors de l’enquête sur la Russie.

Lors d’une manifestation pro-Trump à Washington il y a un mois, Trump a ravi ses partisans lorsqu’il est passé dans son cortège en route vers son club de golf de Virginie.

Cette manifestation, qui a attiré 10 000 à 15 000 personnes dans la capitale, s’est terminée tard dans la soirée par des affrontements épars entre les loyalistes de Trump et des militants locaux près de Black Lives Matter Plaza, près de la Maison Blanche.

Samedi, la police a pris plus de mesures pour séparer les deux côtés, fermant une large bande du centre-ville à la circulation et bloquant Black Lives Matter Plaza.

Après la fin des rassemblements, le centre-ville de Washington s’est rapidement transformé en une foule de centaines de Proud Boys et de forces combinées d’antifa et d’activistes noirs locaux – les deux parties cherchant à se confronter dans une zone inondée de policiers. À la tombée de la nuit, ils se sont affrontés de part et d’autre d’une rue, avec plusieurs files de policiers de la ville et de la police fédérale du parc, certains en tenue anti-émeute, les gardant séparés.

Un Proud Boy a crié: “Vous ne pouvez pas être partout, les flics!” Les Proud Boys se sont ensuite dispersés.

Les militants d’Antifa étaient également plus organisés cette fois, avec leur propre corps de bicyclettes pour former des murs à vélos pour correspondre à ceux de la police.

Plus tôt dans la journée, un groupe d’environ 50 hommes en noir et jaune des Proud Boys a encerclé le périmètre de Black Lives Matter Plaza, où se rassemblaient environ 200 manifestants anti-Trump.

Ils ont scandé des slogans vulgaires et à un moment donné, ils ont commencé à chanter “Jingle Bells”. Ils avaient apparemment reçu l’ordre de ne pas s’engager avec des chahuteurs. Un homme qui parlait aux gens a été crié dessus et a dit “N’interagissez pas!”

L’assemblée du National Mall, appelée “Jericho March”, a été décrite sur son site Web comme un “rassemblement de prière” avec des orateurs “priant pour que les murs de la corruption et de la fraude électorale s’effondrent”.

Le rassemblement sur Freedom Plaza a également présenté une série d’orateurs poussant les allégations démystifiées de fraude électorale à un public réceptif.