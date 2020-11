T

son année, l’annonce annuelle de Noël de John Lewis – désormais un incontournable très attendu de la saison des fêtes – est une question de gentillesse.

Le John Lewis Partnership a déclaré que sa dernière publicité de Noël soulignait la gentillesse du public britannique pendant la pandémie après s’être demandé s’il ne serait pas approprié de faire l’annonce cette année.

Le géant de la vente au détail a déclaré qu’il avait envisagé de suspendre la production de sa campagne de marketing annuelle très attendue, mais a déclaré que des partenaires caritatifs l’avaient persuadé d’aller de l’avant.

Le partenariat a déclaré qu’il visait à collecter 4 millions de livres sterling pour deux organisations caritatives – FareShare, qui aide ceux qui sont confrontés à la pauvreté alimentaire et Home-Start, qui travaille avec les parents qui ont besoin de soutien – à travers la campagne. Il s’est engagé à égaler tous les dons de ses clients jusqu’à 2 millions de livres sterling.

(

Elton John est apparu dans la publicité 2018

/ John Lewis et partenaires)

Au cours des années précédentes, les publicités de la société ont mis en vedette tout le monde, d’Elton John à un dragon excitable.

Voici un aperçu des publicités et de leurs bandes sonores depuis la première projetée en 2007.

2007: Ombres

L’annonce montre un groupe de personnes empilant une pile de cadeaux, dont une lampe de bureau, un ordinateur et une sacoche en cuir dans une pièce vide. Le produit fini finit par créer une ombre qui ressemble à une femme promenant son chien dans la neige, accompagnée du slogan: “Celui que vous cherchez pour Noël.”

2008: De moi à toi

Se terminant par le slogan: «Si vous connaissez la personne, vous trouverez le cadeau», il montre une succession de personnages suivis d’un cadeau correspondant.

La bande originale est une reprise de From Me To You des Beatles enregistrée pour la campagne, avec des voix de Matt Spinner, membre du département informatique de John Lewis, et de sa société musicale.

2009: Sweet Child O ‘Mine

C’était la première des campagnes de Noël du magasin créées par l’agence de publicité Adam & Eve, maintenant adam & eveDDB, et la première à présenter une couverture musicale d’un artiste actuel, à cette occasion une version Taken By Trees de Sweet Child O ‘Mine par Guns N ‘ Des roses.

L’annonce montre des enfants qui ouvrent des cadeaux pour adultes, y compris un ordinateur portable, une machine à café et un sac à main, suivis du slogan: «Vous vous souvenez de la façon dont Noël était autrefois? Donnez à quelqu’un ce sentiment.

2010: Un hommage aux donateurs

La reprise d’Ellie Goulding de Sir Elton John’s Your Song était la bande originale de cette publicité, qui montrait des parents faufilant un cheval à bascule à l’étage pendant que leurs enfants regardaient la télévision, un homme luttant pour envelopper une paire de chandeliers, un mécanicien essayant d’envelopper une théière au travail et un jeune garçon accrochant un bas sur le chenil de son chien.

2011: la longue attente

Définie sur la couverture de Millie de S’il vous plaît, s’il vous plaît, laissez-moi obtenir ce que je veux par The Smiths, l’annonce montre un jeune garçon qui compte avec impatience jusqu’à Noël, pour montrer que sa véritable motivation était de donner des cadeaux à ses parents.

2012: Le voyage

Un bonhomme de neige parcourt les montagnes et les autoroutes pour se rendre dans un magasin afin d’acheter une écharpe à sa petite amie des neiges pour la garder au chaud.

La bande originale est la reprise de Gabrielle Aplin de The Power Of Love de Frankie Goes To Hollywood, et le slogan est: “Donnez un peu plus d’amour à Noël.”

2013: L’ours et le lièvre

La reprise de Lily Allen de Somewhere Only We Know de Keane accompagne un conte animé qui s’ouvre sur la réplique: «Il y avait une fois un animal qui n’avait jamais vu Noël. Il continue en montrant l’amitié entre un ours et un lièvre jusqu’à ce que l’ours parte pour hiberner lorsque la neige commence à tomber. Le lièvre pense au cadeau de Noël parfait pour l’ours, un réveil pour lui permettre de se réveiller et de vivre Noël.

2014: Monty le pingouin

– 2014: Monty le pingouin

Monty, qui espère l’amour à Noël, est le personnage imaginaire créé par un garçon dont le jouet préféré est un pingouin en peluche. Un jouet pingouin femelle arrive joyeusement sous l’arbre pour Monty le jour de Noël.

L’annonce présente une couverture de Tom Odell de Real Love de John Lennon.

2015: L’homme sur la lune

Le plus grand larmoyant de tous montre une jeune fille qui repère un vieil homme solitaire sur la lune et décide de lui envoyer un télescope pour lui donner une connexion avec la Terre. Le partenariat avec Age UK avait pour slogan: “Montrez à quelqu’un qu’il est aimé ce Noël.”

L’artiste norvégien Aurora a fourni la bande originale avec une reprise de Half The World Away d’Oasis.

2016: Buster le boxeur

L’histoire de Buster, qui fait une pause pour le nouveau trampoline de Noël après avoir dû souffrir en regardant des renards, un blaireau, des écureuils et un hérisson l’essayant en premier, était accompagnée d’une reprise de One Day I’ll Fly Away de Randy Crawford en électronique Trio Vaults.

2017: Moz le monstre

Une amitié se développe entre Joe, sept ans, et son monstre imaginaire sous le lit, Moz, basée sur un amour mutuel des jeux Scalextric et ferroutage de fin de soirée. Moz finit par se rendre compte que leurs nuits tardives doivent se terminer quand il voit le bilan qu’ils font subir à Joe. Joe se réveille le matin de Noël pour trouver un cadeau maladroitement enveloppé d’une veilleuse sous l’arbre.

L’annonce a été placée sur une reprise de la chanson des Beatles Golden Slumbers par le groupe de Manchester Elbow.

2018: Le garçon et le piano

La campagne de Noël a pris son premier tour de célébrité en faisant de Sir Elton John la star de cette publicité, avec sa performance de Your Song la bande originale d’une rétrospective festive de sa vie et de sa carrière.

L’annonce s’ouvre avec la superstar tapant les notes d’ouverture de Your Song, son premier grand succès, et se termine avec Elton, âgé de quatre ans, qui descend les escaliers le matin de Noël et déballe le cadeau de sa grand-mère: son piano.

2019: Excitable Edgar

Un jeune dragon exubérant appelé Edgar qui a failli faire dérailler les festivités dans un village médiéval avec son enthousiasme cracheur de feu; faire fondre accidentellement la patinoire, réduire un bonhomme de neige en flaque d’eau et mettre le feu à un arbre de Noël sous les yeux de son amie anxieuse Ava.

La publicité, la première en partenariat avec Waitrose, a été placée sur un enregistrement de Can’t Fight This Feeling de REO Speedwagon de Dan Smith du groupe Bastille et a été filmée pendant deux semaines à Budapest avec un casting en direct d’environ 100 personnes.