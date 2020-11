P

Les tentatives d’assouplissement des règles sur le mélange des ménages pendant la période de Noël ont été qualifiées de «moquerie» des restrictions qui resteront en place pour les pubs et le secteur hôtelier en général.

Selon les directives du gouvernement, les gens ne peuvent pas rencontrer les bulles de Noël de trois ménages au maximum dans des pubs, des hôtels, des magasins, des théâtres ou des restaurants entre le 23 et le 27 décembre.

Ceci en dépit du fait que ceux dans les bulles de Noël puissent se rendre chez les uns les autres et passer la nuit pendant cette période.

Les règles régissant les réunions dans les établissements d’accueil dépendront du niveau de restrictions en Angleterre dans lequel se trouve un lieu.

Emma McClarkin, directrice générale de la British Beer and Pub Association, a déclaré: «Ces projets pour Noël se moquent des restrictions supplémentaires imposées aux pubs et de la dévastation économique qu’ils subissent ce Noël.

«Comment se fait-il que les pubs ne puissent pas ouvrir correctement alors que les ménages peuvent se mélanger dans des lieux privés?

«Les données du gouvernement ont toujours montré que la transmission porte-à-porte est l’une des plus élevées, alors que l’hospitalité a représenté aussi peu que 2% des incidences de Covid lorsqu’elle est ouverte.

«Les pubs sont un environnement contrôlé, sûr et réglementé pour socialiser – en suivant toutes les directives gouvernementales et en travaillant avec le suivi et la traçabilité du NHS. Ils font partie de la solution pour un Noël sûr et agréable, pas du problème.

«Il semble que le gouvernement ait choisi d’infliger des souffrances inutiles et des dommages irréversibles à notre secteur sans publier de preuves parallèlement à ces décisions.»

Kate Nicholls, directrice générale de UKHospitality, a accusé le gouvernement de «réflexion confuse» sur l’exclusion des entreprises hôtelières des règles de Noël assouplies.

Elle a déclaré: «Cela se transforme rapidement en cauchemar avant Noël pour l’hospitalité. Bien que personne ne reproche aux familles de se réunir pendant la saison des fêtes, l’endroit le plus sûr pour le faire serait dans des lieux d’accueil bien gérés et contrôlés.

«Il est également certainement préférable que les hôtels soient ouverts et offrent un lieu de séjour que plusieurs ménages étant à l’étroit dans une seule maison.»

Mme Nicholls a ajouté: «Le fait que le gouvernement exclue ces entreprises dans ces nouvelles règles démontre une réflexion confuse et causera encore plus de tort au secteur si peu de temps après l’annonce des nouvelles restrictions de niveau.

«Les lieux d’accueil devraient être considérés comme faisant partie de la solution pour offrir aux gens un Noël sûr et agréable bien mérité, d’autant plus que permettre à plusieurs ménages de se mélanger dans les limites de maisons privées présente un risque exponentiellement plus grand.

La députée travailliste Emma Hardy, qui représente Kingston upon Hull West et Hessle, a demandé sur Twitter: «Pourquoi les familles ne peuvent-elles pas se rencontrer dans un restaurant pendant la période de« détente »de Noël? Notre commerce de l’hôtellerie ne se redressera pas s’ils manquent de commerce pendant cette période cruciale. »

Mme Hardy a déclaré qu’elle avait soumis des questions au gouvernement demandant «la base de preuves» pour la décision.

Mme McClarkin a fait valoir que les pubs devraient être «entièrement indemnisés» s’ils ne pouvaient pas ouvrir à Noël.

«Noël est la période la plus importante de l’année pour le commerce dans notre secteur», a-t-elle ajouté.

«Cette année plus que jamais. Sans cela, des milliers de personnes ne survivront pas à l’hiver à moins que le gouvernement ne fasse ce qu’il faut et n’intervienne avec un soutien financier pour les aider. Cela signifie des subventions qui couvrent entièrement leurs coûts fixes, comme lors du premier verrouillage.

«Nous avons tous besoin d’une joie festive après cette année difficile – et nous voulons que tout le monde puisse profiter d’une bière dans son pub local avec sa famille et ses amis ce Noël, en toute sécurité.

«Après tout, Noël ne sera tout simplement pas le même si nous ne pouvons pas aller au local.»