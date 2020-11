T

Bien qu’il soit apparu pour la première fois que les ministres étaient déterminés à exclure entièrement le plaisir pendant ce verrouillage, les législateurs ont rapidement rétrogradé sur une interdiction initiale de l’alcool à emporter, ce qui signifie que les pubs sont en mesure de vendre des pintes fraîchement servies aux parieurs, à condition qu’elles soient consommées hors des lieux .

Cela dit, alors que les buveurs peuvent toujours acheter de la bière pression, selon les nouvelles règles, les choses sont un peu plus complexes que pendant l’été. Au lieu de simplement errer quelque part armé d’une carte et d’une soif, maintenant toutes les boissons doivent être commandées à l’avance, soit via un site Web, une application, en envoyant un e-mail, en appelant par téléphone, en envoyant des SMS ou – théoriquement, mais nous ne l’avons pas fait. vérifié – par courrier.

Les règles de distanciation sociale et l’interdiction du mélange domestique restent, ce qui signifie que les buveurs n’ont pas le droit de se rassembler à l’extérieur d’un alcool – c’est une situation stricte de ramassage de la pinte et de vacarme – et cela, avec le temps plus froid et l’effort général de la commande épreuve, signifie que moins de pubs proposent des boissons à emporter cette fois-ci.

Pourtant, il y en a quelques-uns qui s’arment de gobelets en plastique et gèrent leurs comptes Gmail; ci-dessous sont tous ceux que nous connaissons, mais nous mettrons à jour ce guide au fur et à mesure que nous en entendrons parler. Méfiez-vous que beaucoup ferment plus tôt que d’habitude, et certains ne sont ouverts que le week-end, alors consultez attentivement les sites Web pour obtenir tous les détails sur les moments où les boissons sont proposées – de nombreux endroits ont également des offres alimentaires. S’il manque quelque chose, veuillez envoyer un courriel à david.ellis@standard.co.uk avec des détails. Bonne boisson.

Central

Nord

est

La colombe 24-28 Broadway Market, Hackney, E8 4QJ, dovepubs.com

Au large de Broadway (d’accord, plus d’un bar, mais ils font des pintes), 63-65 Broadway Market, Hackney, E8 4PH, offbroadway.org.uk

Sud

La River Ale House 131 Woolwich Road, Péninsule de Greenwich, SE10 0RJ, @riveralehouse

Café poirier (d’accord, pas un pub, mais ils vendent des pintes) Lakeside Cafe, Battersea Park, SW11 4NJ, peartreecafe.co.uk

Brickfields (un bar, mais ils ont de la bière artisanale) 293 Brockley Road, Brockley, SE4 2SA, brickfieldsbar.com

Ouest

La taverne du centre commercial 71 Palace Gardens Terrace, Kensington (Notting Hill), W8 4RU, themallw8.com