Mais le Dr Marc Baguelin, de l’Imperial College de Londres, qui siège au Scientific Pandemic Influenza Group on Modeling (SPI-M) qui conseille le gouvernement, a déclaré que l’ouverture du secteur de l’hôtellerie avant mai entraînerait une autre «bosse» de la transmission.

Sur World At One de BBC Radio 4, il a déclaré que cela entraînerait “une autre vague d’une certaine ampleur” et “au mieux, vous continuerez à avoir un niveau de pression très, très insoutenable sur le NHS”.

Des experts de l’Université d’Édimbourg qui modélisent l’impact de la pandémie ont souligné que même si 90% des personnes étaient vaccinées, 10% restaient sans protection.

Tout ce que vous devez savoir du briefing du gouvernement sur les coronavirus

La publication de toutes les mesures à la fin du mois d’avril – une fois que toute la première phase du programme de vaccination couvrant les plus de 50 ans, les membres des groupes à haut risque et les travailleurs sociaux et de santé de première ligne devraient avoir reçu un coup – pourrait encore conduire à une énorme poussée dans les cas, ils ont dit.

Mark Woolhouse, professeur d’épidémiologie des maladies infectieuses à l’Université d’Édimbourg, a déclaré à l’agence de presse PA: «Un assouplissement progressif des restrictions, espérons-le, à partir du moment où le déploiement de la phase un est terminé, est beaucoup plus susceptible de maintenir la pression sur le NHS. que toute relaxation totale. »

Une étude distincte de l’Université de Warwick a également modélisé des scénarios possibles.

Matt Keeling, professeur des populations et des maladies à l’université, a déclaré que l’un des scénarios envisagés était l’assouplissement complet de toutes les mesures de contrôle en avril, alors qu’il y a eu trois mois de vaccination et 30 millions de doses.

«L’arrêt complet de tous les contrôles est désastreux, nous obtenons des pics massifs de décès quotidiens et d’hospitalisations», a-t-il déclaré.

S’il a reconnu que personne ne suggérait que l’assouplissement immédiat de toutes les mesures était une stratégie viable, «cela montre simplement que même à ce stade, vous ne pouvez pas vous détendre, même à 30 millions de doses».

Coronavirus: Londres pendant le lock-out – En images

Une femme jogging près de l’hôtel de ville de Londres, le lendemain du jour où le premier ministre Boris Johnson a mis le Royaume-Uni sous clé

Pennsylvanie

Une image de la reine Elizabeth II et des citations de sa diffusion dimanche au Royaume-Uni et dans le Commonwealth en relation avec l’épidémie de coronavirus sont affichées sur des lumières dans Piccadilly Circus de Londres

Pennsylvanie

Un piéton passe devant un panneau d’affichage indiquant “Veuillez croire que ces jours passeront” sur le marché de Broadway, dans l’est de Londres

. via .

Les véhicules militaires traversent le pont de Westminster

.

Boris Johnson

Jeremy Selwyn

Les amateurs de soleil se rafraîchissent dans l’eau et prennent le soleil au bord de la rivière à Hackney Marshes dans l’est de Londres

. via .

Ed Davey est montré sur les écrans alors qu’il parle par vidéoconférence pendant les questions du premier ministre à la Chambre des communes, Londres

Pennsylvanie

Un troupeau de daims paissent sur les pelouses en face d’un lotissement à Harold Hill dans l’est de Londres

. via .

Une femme portant un masque traverse un pont sur Camden Lock, Londres

Pennsylvanie

Un pont du millénaire vide

Pennsylvanie

Un panneau annonçant un livre intitulé “Comment allons-nous survivre sur Terre?” est vu sur une plate-forme de station de métro

.

Les gens poussent pour entrer dans la boutique Niketown à Londo

AP

Jo Proudlove et sa fille Eve, 9 ans, suivent le cours quotidien en ligne «PE with Joe» de Joe Wickes sur «Fancy dress Friday

.

Police à Westminster

Jeremy Selwyn

La gare de Waterloo à vide

Pennsylvanie

Une place du Parlement tranquille

.

PABest Un homme marche le long d’un passage de la station de métro Oxford Street à Londres le lendemain du jour où le premier ministre Boris Johnson a mis le Royaume-Uni sous clé pour aider à freiner la propagation du coronavirus

Pennsylvanie

Marqueurs de distance sociale autour de l’enceinte des chameaux au zoo de Londres ZSL

Pennsylvanie

Une voiture de police patrouille Greenwich Park à Londres

Pennsylvanie

La Premier League en action devant des stands vides

AP

Restaurant Novikov à Londres avec ses volets baissés alors que le restaurant est fermé.

Un Piccadilly Circus désert

Pennsylvanie

Une vue générale est vue d’un Trafalgar Square déserte

. via .

Le passage à niveau emblématique d’Abbey Road est vu après avoir été repeint par une équipe d’entretien des routes alors qu’ils profitent du verrouillage du coronavirus COVID-19 et des rues calmes pour rafraîchir les marques

.

Une vue du 20 Fenchurch Street (le bâtiment du “ talkie-walkie ”) dans la ville de Londres, le lendemain du jour où le Premier ministre Boris Johnson a mis le Royaume-Uni en lock-out pour aider à freiner la propagation du coronavirus

Pennsylvanie

Une personne regarde les graffitis sur un pub JD Wetherspoon à Crystal Palace, dans le sud de Londres. Les travailleurs de Wetherspoons ont décrit le manque de soutien du fondateur Tim Martin pour les 40 000 employés de sa chaîne comme “absolument scandaleux”

Pennsylvanie

Le centre ExCel de Londres qui a été transformé en hôpital de fortune du NHS et en unité de soins intensifs pour faire face à la pandémie de coronavirus

Pennsylvanie

Le Palace Theatre, qui montre généralement le jeu Harry Potter et l’enfant maudit, se trouve dans une avenue Shaftesbury déserte

Pennsylvanie

Le théâtre Sondheim, qui montre généralement la comédie musicale Les Misérables, se trouve dans une avenue déserte Shaftesbury

Pennsylvanie

Deux membres d’un régiment à cheval de l’armée britannique exercent leurs chevaux sur la place du Parlement

AP

Le pont de Westminster est désert

Pennsylvanie

Une station de métro tranquille de Canary Wharf

Pennsylvanie

Une rue vide et un arrêt de bus à St James’s Park

. via .

Une station de métro tranquille de Canary Wharf

Pennsylvanie

Un seul piéton passe devant la National Gallery

. via .

Gare de London Bridge

Jeremy Selwyn

Kings Cross et St Pancras

Jeremy Selwyn

Buckingham Palace à vide à Londres,

Pennsylvanie

Gare de London Bridge

Jeremy Selwyn

Kings Cross et St Pancras

Jeremy Selwyn

Gare de London Bridge

Jeremy Selwyn

Carnaby Street à Londres est vide alors que les magasins ont fermé après l’annonce d’un verrouillage dans la dernière tentative d’arrêter la propagation du coronavirus à travers le Royaume-Uni

AP

Un wagon de train en direction ouest de la ligne Jubilee tranquille

Pennsylvanie

Un seul piéton passe devant la National Gallery

. via .

Une station de métro tranquille de Canary Wharf

Pennsylvanie

Remblai vide

Jeremy Selwyn

Le professeur Anthony Harnden, vice-président du Comité mixte sur la vaccination et l’immunisation (JCVI), a déclaré à la BBC que le verrouillage devrait se poursuivre jusqu’à la fin du printemps.

Il a déclaré: «La vaccination est la solution, mais ce n’est pas pour le moment une solution miracle et les gens devraient se rendre compte qu’une fois vaccinés, ils ne sont pas protégés à 100% et ne sont donc pas invincibles.»

Emma McClarkin, directrice générale de la British Beer and Pub Association, a déclaré que les pubs du Royaume-Uni seraient perdus pour de bon s’ils ne peuvent rouvrir avant mai.

Elle a déclaré: «Les pubs britanniques crieront« mayday »bien avant la réouverture en mai sans un soutien financier beaucoup plus important du gouvernement.

en relation

«Malheureusement, ces rumeurs sont un autre exemple du ciblage injuste des pubs et n’ont aucune pensée pour les publicains et les communautés qui travaillent dur à travers le pays qui craignent la perte de leurs maisons, de leurs moyens de subsistance et du cœur de leurs communautés.

«Le gouvernement a le devoir de dire aux publicains quand il prévoit de les laisser rouvrir avec une feuille de route claire parallèlement au programme de vaccination.

«Si ce n’est qu’en mai, il doit leur apporter un soutien financier pour leur survie et pour les brasseurs dont les activités sont également menacées.»

Cela vient après que le ministre de l’Intérieur a déclaré lors d’un point de presse de Downing Street qu’il était «trop tôt pour même parler d’autres mesures» pour l’Angleterre après que l’Irlande du Nord ait prolongé son verrouillage.

Elle a déclaré à la conférence de presse de Downing Street: «En ce qui concerne les mesures de verrouillage, vous avez entendu les chiffres aujourd’hui, nous sommes au milieu d’une pandémie mondiale.

«Il est encore trop tôt pour parler d’autres mesures.»

Reportage supplémentaire de PA Media.