P

Les ubs, les bars et les restaurants ne devraient pas rouvrir avant mai car cela entraînerait une «bosse» dans les cas de Covid19, a déclaré un conseiller scientifique du gouvernement.

Le Dr Marc Baguelin, de l’Imperial College de Londres, qui siège au Scientific Pandemic Influenza Group on Modeling (SPI-M), un sous-groupe de Sage, a déclaré que l’ouverture prématurée du secteur de l’hôtellerie pourrait également entraîner “beaucoup de pression sur les hôpitaux[s]»et« une autre vague dans une certaine mesure ».

S’exprimant sur l’émission World at One de BBC Radio 4, il a déclaré: «Nous avons examiné la réouverture partielle et l’augmentation du nombre R, cela générera une augmentation du nombre R, dont nous ne savons pas vraiment.

Le taux R, également appelé taux de reproduction, représente le nombre de personnes auxquelles une personne infectée transmettra le virus.

(

Un restaurant presque vide à Londres, le lendemain du jour où le Premier ministre Boris Johnson a appelé les gens à rester à l’écart des pubs, des clubs et des théâtres.

/ PA)

M. Baguelin a ajouté: “Quelque chose de cette ampleur, si cela se produisait avant mai, générerait une bosse de transmission, ce qui est déjà vraiment mauvais”, avant d’ajouter: “Au mieux, vous continuerez à avoir un niveau de transmission très, très insoutenable. pression sur le NHS. “

Les commentaires sont venus alors que 789 autres personnes testées positives pour le coronavirus sont décédées dans des hôpitaux à travers l’Angleterre, ce qui porte le nombre total de décès confirmés signalés dans les hôpitaux à 64111, a déclaré jeudi NHS England.

Les patients étaient âgés de huit à 111 ans et tous sauf 28, âgés de 25 à 97 ans, avaient des problèmes de santé sous-jacents connus.

Les décès ont eu lieu entre le 20 octobre et le 20 janvier, la majorité étant le 17 janvier ou après.

(

La vaccination est la solution, déclare le président de JCVI

/ . via .)

Il y a eu 20 autres décès signalés sans résultat positif au test Covid-19.

Le professeur Anthony Harnden a averti que les gens ne sont pas «invincibles» après avoir reçu un vaccin contre le coronavirus, car il a suggéré de maintenir les mesures de verrouillage jusqu’au printemps.

Le vice-président du Comité mixte sur la vaccination et l’immunisation (JCVI) a également pris la parole sur l’émission World at One de BBC Radio 4 et a déclaré: «Nous ne savons pas que les vaccins empêchent la transmission et nous aurons besoin d’un large secteur de la population vaccinée avant de interrompre la transmission.

«Par conséquent, il est vraiment important que nous restions très prudents afin de maintenir la distance sociale et de maintenir une sorte de verrouillage jusqu’à la fin du printemps.

«La vaccination est la solution, mais ce n’est pas pour le moment une solution miracle et les gens doivent se rendre compte qu’une fois vaccinés, ils ne sont pas protégés à 100% et ne sont donc pas invincibles.»