Selon un nouveau rapport, les établissements hôteliers ont vu leurs ventes gravement touchées par les restrictions de Covid-19 mises en œuvre en octobre.

Les ventes totales d’octobre dans les pubs, bars et restaurants gérés au Royaume-Uni ont diminué de 33,9% par rapport au même mois en 2019, selon le dernier rapport mensuel des analystes du secteur CGA.

La baisse, qui était plus marquée que celle constatée par les analystes en septembre, est survenue lorsque le gouvernement a mis en œuvre son système à trois niveaux en Angleterre, et que des verrouillages et des restrictions locaux ont été observés au Pays de Galles, en Écosse et en Irlande du Nord.

En septembre, les ventes étaient de 20,3% par rapport au même mois l’an dernier.

Les pubs et bars axés sur les boissons ont le plus souffert, avec des ventes à données comparables en baisse de 35,3% sur la période, tandis que les groupes de restauration ont enregistré une baisse de 19,5%.

Les sites de niveau 3 devaient fermer en octobre, tandis que les sites de Londres étaient soumis à un couvre-feu à 22 heures selon les règles de niveau 2.

Les chiffres meurtriers sont venus avant le dernier verrouillage, qui a vu les sites fermés jusqu’au 2 décembre.

Le directeur de la CGA, Karl Chessell, a déclaré: «Les pubs et les bars axés sur les boissons ont été particulièrement touchés, et avec l’Angleterre maintenant en plein verrouillage, vous ne pouvez que vous demander comment peuvent réapparaître dans leur état actuel, combien devront réorganiser leurs styles commerciaux, y compris en mettant l’accent sur la nourriture? »

Paul Newman, responsable des loisirs et de l’hôtellerie chez RSM, qui s’est associé à CGA sur le rapport, a déclaré que la mise à jour du vaccin Pfizer cette semaine était une bonne nouvelle.

Mais il a déclaré: “Il est impossible de mettre un gloss positif sur des résultats aussi déprimants au cours du dernier mois complet de négociation avant le deuxième lock-out de l’Angleterre.”