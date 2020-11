P

Les ubs, bars et cafés au Pays de Galles seront interdits de vente d’alcool et doivent fermer à 18 heures à partir de vendredi, a annoncé lundi le Premier ministre Mark Drakeford.

M. Drakeford a déclaré lors d’une conférence de presse du gouvernement gallois que le coronavirus «s’accélérait à travers le Pays de Galles» et que les gains réalisés lors du verrouillage du pare-feu de 17 jours dans le pays étaient en train de s’éroder.

Il a déclaré qu’à moins que des mesures ne soient prises maintenant, le nombre de personnes atteintes de coronavirus dans les hôpitaux gallois pourrait atteindre 2200 d’ici le 12 janvier.

«À partir de 18 heures vendredi, nos mesures nationales seront modifiées pour introduire de nouvelles restrictions pour les attractions d’accueil et de divertissement en salle», a déclaré M. Drakeford.

«Les pubs, bars, restaurants et cafés devront fermer à 18 heures et ne seront pas autorisés à servir d’alcool. Après 18 heures, ils ne pourront proposer que des services à emporter.

«À partir de la même date, les lieux de divertissement intérieurs, y compris les cinémas, les salles de bingo, les pistes de bowling, les centres de jeux, les casinos, les patinoires et les salles de jeux, doivent fermer.

M. Drakeford a également révélé que les attractions touristiques intérieures devraient également fermer à partir de vendredi, tandis que les attractions extérieures pourraient rester ouvertes.

(

Une femme portant un masque facial passe devant un café avec un " Joyeux Noël " signe sur le Hayes à Cardiff, Pays de Galles

/ .)

D’autres mesures nationales, telles que les bulles domestiques, resteront les mêmes, ainsi que le nombre de personnes pouvant se rencontrer en public à l’intérieur ou à l’extérieur.

Les restrictions seront officiellement révisées le 17 décembre, puis toutes les trois semaines.

M. Drakeford a dit qu’il était «reconnaissant» pour ce que l’industrie hôtelière avait fait et a reconnu que les nouvelles restrictions seraient «difficiles» car elles surviennent à l’une des périodes les plus chargées de l’année.

«Pour soutenir les entreprises touchées par ces nouvelles restrictions dans la nouvelle année, nous fournirons le paquet d’aide financière le plus généreux au Royaume-Uni», a-t-il déclaré.

Cela comprendra 180 millions de livres sterling spécifiquement pour le tourisme, les loisirs et l’hôtellerie, en plus de divers programmes de soutien proposés par le gouvernement britannique.

Le chef du Brexit Party, Nigel Farage, a déclaré que le Premier ministre gallois était un “puritain”, après l’annonce de l’interdiction des ventes d’alcool dans les pubs, restaurants, bars et cafés du pays à partir de vendredi soir.

Il a tweeté: «Le Premier ministre gallois est clairement un puritain – une interdiction totale de la vente d’alcool dans les pubs détruira l’industrie. Cromwell serait fier. “

M. Drakeford a déclaré que les personnes qui se réunissaient dans des établissements d’accueil n’avaient pas de «contact visuel» avec les autres, comme dans un supermarché, mais restaient assis ensemble pendant un certain temps.

«Lorsque nous nous réunissons de cette manière, que ce soit dans notre propre maison ou dans un établissement hospitalier, le virus se développe et les cas augmentent et nous nous retrouvons avec la position que nous voyons aujourd’hui au Pays de Galles», a-t-il déclaré.

«C’est une question de profond regret à cause de tout le travail que le secteur a fait et de toutes les personnes qui y travaillent, que nous avons, comme en Angleterre et comme en Ecosse, pour ajouter cette mesure au répertoire d’actions qui nous nous assurons que lorsque nous entrons dans cette période de Noël, ces cinq jours où les restrictions seront assouplies pour les ménages, nous avons créé une position dans laquelle le risque pour l’autre et pour notre service de santé peut être contenu.