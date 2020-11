T

La liste des règles de niveau qui ne vont pas en faveur des pubs est longue. Nous savons que les entreprises vont vivre un Noël rigoureux avec tant de restrictions en place. Mais un autre casse-tête pour les patrons du plan d’hiver Covid-19 de cette semaine est le manque de stratégie pour ramener les travailleurs aux bureaux.

L’orientation est toujours un travail à domicile lorsque cela est possible. Cela signifie que la ville et le West End continueront de manquer les travailleurs qui, avant l’épidémie de coronavirus, dépensaient de grandes sommes d’argent en bière, vin, pétillant et gin. Plus de déjeuners liquides et de boissons après le travail que de repas «substantiels».

Le gouvernement devrait fournir un plan plus détaillé sur le moment où la règle de la FMH changera s’il veut que les entreprises rouvrent les points d’eau dans le centre de Londres.

Un opérateur avec un certain nombre de pubs dans les zones 1 et 2 partage un calcul «back-of-a-fag-packet»: sur ses sites du Square Mile, environ 75% des ventes hebdomadaires proviennent des travailleurs locaux, suivis des résidents locaux, puis touristes.

Ainsi, la perspective d’un plus grand nombre de touristes venant en ville, grâce aux voyageurs arrivant en Angleterre pouvant mettre fin à leur période de quarantaine après cinq jours à compter du 15 décembre, est la bienvenue, mais pas un coup de pouce majeur pour les groupes de bars assiégés. Cela profitera davantage au West End et à la Ville beaucoup moins.

Les pubs peuvent rouvrir après l’assouplissement des deuxièmes restrictions de verrouillage la semaine prochaine, mais un si grand nombre de règles rendront le trading sur un certain nombre de sites du centre de Londres financièrement non viable.

Attendez-vous à voir beaucoup de boozers fermés en ville jusqu’à ce que les patrons sachent qu’il y aura suffisamment d’employés de bureau pour remplir ces sites autrefois très animés.