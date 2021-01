M. Johnson n’a pas proposé de date de fin concrète à l’époque, affirmant au contraire que la «perspective» du programme de vaccination de masse britannique pourrait permettre un assouplissement progressif des restrictions à partir de la mi-février.

Cependant, le numéro 10 aurait maintenant jeté son dévolu sur le 23 mars comme un moment plus réaliste auquel les restrictions peuvent être levées, selon le Sunday Times.

Boris Johnson: le public britannique doit rester chez lui

Une source a déclaré au journal que les Britanniques assoiffés pourraient devoir attendre encore plus longtemps avant de retourner à leurs alcools locaux.

Ils ont dit: “Le jour férié du 1er mai est plus probable au moment où vous voyez la réouverture des pubs.”

Les rapports viennent alors qu’un certain nombre d’experts avertissent que les mesures de verrouillage actuelles ne vont pas assez loin, en particulier à la lumière de la variante plus transmissible qui s’est répandue dans de nombreuses régions du pays.

Susan Michie, professeur de psychologie de la santé à l’University College London qui participe à Independent Sage, a suggéré un retour aux mesures plus dures imposées lors de la première vague de la pandémie au printemps dernier.

Elle a dit qu’éviter de nouveaux décès signifierait «absolument devoir retourner à l’endroit où nous étions en mars, malheureusement».

en relation

Pendant ce temps, le professeur Peter Horby, président du Groupe consultatif sur les menaces de virus respiratoires nouvelles et émergentes (Nervtag), a déclaré que la nouvelle variante avait rendu la situation «plus risquée» et que si le taux d’infection ne ralentissait pas, alors «nous allons doivent être encore plus strictes ».

Mais le secrétaire à la Santé, Matt Hancock, a déclaré dimanche à l’émission Andrew Marr de la BBC qu’il ne voulait pas «spéculer» sur le fait que le gouvernement renforcerait les règles actuelles.

«Le plus important est que les gens restent à la maison et suivent les règles que nous avons», a-t-il déclaré.

«Les gens doivent non seulement suivre la lettre des règles, mais aussi suivre l’esprit et jouer leur rôle.»

Lockdown Londres

Dans une interview séparée avec l’émission Sophy Ridge on Sunday de Sky New, M. Hancock a soutenu une application plus stricte des nouvelles lois Covid par les forces de police du pays.

Il a dit: «Vous pourriez regarder les règles et penser ‘Eh bien, ce n’est pas trop grave si je fais juste ceci ou cela’.

«Mais ces règles ne sont pas là comme des limites à repousser, elles sont la limite à ce que les gens devraient faire.

«La police a raison de prendre très au sérieux les règles que nous avons introduites. Nous ne les avons pas introduites parce que nous le voulions, nous les avons amenées parce que nous devions le faire.

«Toute flexibilité peut être fatale.»

Tous les adultes seront vaccinés d’ici l’automne, déclare Matt Hancock

Cependant, dans ce qui sera considéré comme un coup de pouce bienvenu à la perspective de lever les restrictions, le ministre du Cabinet a également déclaré que le gouvernement était en passe d’atteindre son objectif de 13 millions de personnes vaccinées d’ici la mi-février.

Il a déclaré que 200 000 personnes sont vaccinées par jour, avec l’ouverture de sept centres de vaccination de masse cette semaine susceptible d’augmenter le taux de piqûres.

Un tiers des personnes de plus de 80 ans a maintenant reçu une vaccination, a-t-il confirmé, tandis que tous les adultes devraient se voir proposer une injection d’ici l’automne.

en relation

M. Hancock a déclaré à Sky News que le pays verrait probablement un programme de vaccination conjoint en place dans un avenir «prévisible».

«Je pense qu’il est très probable qu’il y aura un programme de double vaccination pour le prévisible – c’est le moyen terme – de la grippe et du Covid», a-t-il ajouté.

Le Professeur Adam Finn a déclaré que le président du Comité mixte sur la vaccination et l’immunisation (JCVI) avait chargé les membres, y compris lui-même, d’élaborer un plan d’ici la mi-février pour l’ordre de priorité des personnes à vacciner ensuite.