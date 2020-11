Les quatre vêtements d’hiver essentiels de Harry Styles | Instagram

Sans aucun doute, Harry Styles s’est positionné comme le chanteur et icône de mode le plus célèbre du moment, l’ancien membre du “boy band” à succès One Direction, a conquis le monde du divertissement avec une telle soudaineté qu’elle l’a fait briller à chaque étape ou lieu où il se promène.

Non seulement le chanteur de 26 ans, Harry Styles, fait sensation avec ses performances et mettant en valeur ses nombreux autres talents, mais il est également entré dans l’histoire en étant la première jeune star de moins de 30 ans à figurer sur une couverture de magazine. Vogue.

Et même si, après être apparue avec une robe de la prestigieuse firme de mode qu’elle représente, elle générera des opinions contre elle, ce qui est indéniable, c’est que maintenant beaucoup plus d’hommes et de femmes oseront imiter un peu son style.

Il est à noter que l’interprète de “d’or“et” Adore You “a été un avantage pour avoir grandi dans le plein boom des réseaux sociaux puisque, en plus de sa notoriété se répandant rapidement dans le monde entier, il pourrait également être en mesure d’imposer de nouvelles modes puisqu’en plus Harry lui-même s’est déclaré un grand habitué de l’industrie du vêtement.

Et c’est en cette saison que la star de la musique, exploite au maximum sa créativité pour se tenir au chaud et sans négliger le style qui le distingue, quatre vêtements classiques sont ses fidèles complices et il faut les connaître.

La veste

Un accessoire avec tant de polyvalence et avec lequel vous pouvez jouer avec presque toutes les tenues pour porter un look monochrome, avec un jean ou une combinaison de chinos et un pull avec des chaussures de tennis. Ne le jetez pas de vos tenues cet hiver car ils vous donneront une touche supplémentaire et sophistiquée

L’un des styles que le représentant de la marque Gucci a choisi est le motif à carreaux, un style punk et grunge des années 90 auquel vous pouvez également donner une touche plus moderne.

Gilets style Harry Styles

L’artiste rock britannique adore porter un bon pull mais il doit être accompagné de détails amusants et selon les tendances, l’un des styles particuliers qu’il a choisi est la texture peau de mouton.

Une des options pour le porter est avec une chemise ou avec une veste sur le dessus, il est très facile de s’adapter au temps qui se produit à un moment donné puisque vous pouvez ajouter ou soustraire des vêtements même si c’est pour l’extérieur ou l’intérieur, ce qui est certain est que vous ne souffrirez pas des basses températures.

Un costume

Certainement si vous êtes un fidèle fan du style de l’ancien membre de One Direction, un bon costume ne peut pas manquer dans votre garde-robe, bien que pour résister aux températures hivernales, vous devriez envisager des options de laine et ajouter un pull en dessous qui vous offre une plus grande protection, comme l’idole de la jeunesse lui-même a porté.

Vous pouvez ajouter votre touche personnelle, mais rappelez-vous que les réseaux sociaux du nominé aux Grammy Awards 2021 sont toujours à portée de main, dans lesquels il montre les occasions dans lesquelles il s’est démarqué avec l’un de ces vêtements aux couleurs neutres vibrantes et encore plus douces et pourvues de Applications.

Velours côtelé

S’il y a quelque chose qui aide l’artiste à ne pas savoir qu’il fait froid dans les jambes! Ce sont des pantalons en velours côtelé, c’est l’une des fibres qui aide le plus à rester au chaud, c’est pourquoi ces dernières années il est revenu à la mode pour éviter précisément que vos jambes ne souffrent du fait des basses températures.

Aujourd’hui, vous les trouvez dans différentes couleurs et l’une des façons de les combiner est avec des vêtements de style rétro dans des tons similaires et, en plus, une veste dans une couleur qui fait un bon contraste.