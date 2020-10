À un jour de la première des nouveaux chapitres de The Mandalorian, les attentes des fans sont de plus en plus élevées et ce n’est pas pour moins: la première saison a été un succès critique et public que Disney plus devra égaler, ou au moins garder. Comme si tout ce qui précède ne suffisait pas, les nouveaux chapitres devront répondre à une série de questions clés laissées en blanc il y a quelques mois. Pouvez-vous le faire? Et plus important encore, quelles sont les informations cruciales que l’intrigue de la deuxième saison devrait inclure? Sans aucun doute, ce qui suit:

Les questions auxquelles la deuxième saison du Mandalorien devra répondre

La question la plus évidente: d’où vient Baby Yoda?

À la fin de la première saison de The Mandalorian, deux choses étaient claires: que Baby Yoda était devenu la créature la plus aimée de l’univers Star Wars en plusieurs décennies, et qu’il garde également un secret. Et une de taille considérable. Alors, l’une des questions les plus importantes du programme est l’origine, le passé et surtout les conditions dans lesquelles il a été créé? née? cette petite créature au pouvoir puissant.

Sans aucun doute, tout ce qui entoure Baby Yoda est particulièrement mystérieux. Du fait que Mando le découvre dans un endroit reculé et fortement gardé – ce qui indique qu’il était protégé pour des raisons encore inconnues -, ce qui conduit à une question précise Qui a caché le bébé à Arvala-7?

Que veut Gideon avec Baby Yoda?

Le méchant le plus sombre à la télévision de la dernière décennie a des intentions très spécifiques avec le bébé, bien que bien sûr il ne les ait pas encore révélées et nous n’avons aucune idée de quel pourrait être le but ultime de sa poursuite acharnée.

Bien sûr, il est très évident que Gideon tente de cloner le petit bébé: le manteau du Dr Pershing porte le logo Kamino, une planète célèbre pour ses installations de clonage. Cependant, ce qui précède n’indique pas pourquoi le spécimen cloné devrait être Baby Yoda. Est-ce le dernier du genre? De sa sensibilité particulière à la Force? Ou qu’il est définitivement lié à Maître Yoda?

Le mandalorien: qu’est-il arrivé aux espèces de Yoda?

A aucun moment de la saga galactique imaginée par George Lucas n’est ont suffisamment exploré ce qui a pu arriver – ou pas – avec l’espèce Yoda. Ainsi, la prémisse de la deuxième saison, dans laquelle Mando décide d’emmener le bébé avec son peuple, ouvre la possibilité d’essayer de comprendre où se trouve la race et quelle est la planète d’origine du petit et du célèbre maître Jedi. .

D’autres questions liées à ce qui précède sont assez évidentes: combien y en a-t-il? Sont-ils déjà éteints?

Et dans quelle situation se trouve l’ordre Jedi?

Autre question qui laisse la première saison ouverte et la progression de la seconde: y a-t-il des redoutes récupérées auprès de l’Ordre après le triomphe de Luke Skywalker contre l’Empire? Certains ont-ils survécu à la purge de l’Empire? Quelqu’un sera-t-il chargé d’aider Mando à trouver l’origine de l’enfant?

Que s’est-il passé pendant la «grande purge» mandalorienne?

Un autre des grands mystères que la deuxième saison doit révéler, surtout après Armorer et Moff Gideon, a évoqué le sujet à plusieurs reprises. Le Mandalorien ne parle de cet événement sinistre qu’à voix basse et avec un respect évident, et n’a pas encore révélé toute l’étendue de la Purge à laquelle sa civilisation a été soumise.

À partir des détails révélés jusqu’à présent, les téléspectateurs peuvent déduire qu’à un moment donné de l’ère de la trilogie originale, l’Empire a envahi Mandalore, pillé la planète pour ses ressources et en particulier ses ressources du précieux métal Beskar, et forcé les habitants survivants à une existence tribale cachée que jusqu’à présent, Din Djarin et son clan ont vécu.

Le mandalorien Comment Gideon a-t-il obtenu le sabre noir?

L’une des séquences les plus extraordinaires de la première saison de The Mandalorian a été sa grande finale, lorsque Moff Gideon s’est battu pour se libérer d’un chasseur Outland TIE et a émergé de l’épave branlante retenant le sabre noir mandalorien.

C’est une arme légendaire, un symbole de leadership parmi les habitants de Mandalore et selon la mythologie de Star Wars, elle a été vue pour la dernière fois entre les mains de Bo-Katan Kryze. Gideon a-t-il volé une telle arme? L’avez-vous reçu de quelqu’un de moins légal? La deuxième saison devra le révéler.

Où était Ahsoka Tano depuis Star Wars Rebels?

Ce n’est pas strictement une question qui concerne l’intrigue de The Mandalorian, mais il est nécessaire que la série clarifie ce qui est arrivé au personnage que Rosario Dawson jouera depuis la dernière fois que nous l’avons vu dans Star Wars: The Clone Wars et Star Wars Rebels cela a fait du personnage l’un des plus populaires de l’univers Star Wars.

Ahsoka a été vu pour la dernière fois (chronologiquement) avec Sabine Wren dans Star Wars Rebels, jurant de retrouver le Jedi Padawan Ezra Bridger disparu. Nous supposons que cinq ans plus tard, Tano reviendra dans la deuxième saison de The Mandalorian, ce qui signifie que le succès de sa mission et le destin de Wren doivent être résolus de manière appropriée pour soutenir le scénario de Tano et bien sûr, tous ceux qui en dépendent. de lui. Ahsoka a passé un temps considérable dans les régions inconnues, dont très peu a été enregistré dans Star Wars canon.

Les nouveaux chapitres du Mandalorien pourraient mettre à jour ce personnage populaire pour un nouveau publicet résolvez l’un des plus grands mystères de l’histoire animée de la série.

