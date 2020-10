Le mal – et comment il est conçu – est un élément d’une importance considérable dans le genre des méchants des films d’horreur. Chaque film pose des questions directes sur la façon dont nous concevons le mal et confronte également une idée précise de l’idée: est-ce la qualité surnaturelle des apparitions et des légendes? Les monstres qui se cachent? L’obscurité dans l’esprit des hommes?

Quelle que soit la réponse, le cinéma d’horreur se pose à travers ses intéressantes questions de méchants sur les grandes questions philosophiques. Et peut-être pour cette raison, ce sont généralement les personnages les plus mémorables du genre. Nous vous laissons quinze méchants de films d’horreur d’une importance énorme dans le genre d’horreur et dans l’histoire cinématographique:

15 méchants de films d’horreur

Annie Wilkes, dans Rob Reiner’s Misery (1990)

Dans le livre du même nom de l’écrivain Stephen King, Annie est une infirmière au passé obsédant cela devient une figure effrayante. Cependant, l’adaptation des années 1990 amène le personnage au niveau supérieur et le transforme en l’incarnation de la cruauté, de la manipulation et d’une sorte d’horreur psychologique difficile à expliquer simplement.

Une curieuse donnée? Kathy Bates, l’actrice qui a joué le personnage, a dit un jour à EW qu’elle “serait définitivement amie avec Annie”, dans une déclaration qui me donne toujours la chair de poule.

The Babadook, dans The Babadook de Jennifer Kent (2014)

Ce méchant est aussi un symbole de toutes sortes de souffrances émotionnelles, l’incarnation du deuil et du deuil, ainsi que les terreurs de l’enfance résumées dans une créature sombre avec un air d’expressionnisme allemand. Jennifer Kent a réfléchi sur un bon nombre de problèmes psychiatriques, à travers cette abstraction terrifiante de la peur, issue directement des pages d’un livre mystérieux et qui est aussi une sorte d’horreur primitive où convergent tous les lieux du terrifiant.

De nos jours, il est devenu une icône de la communauté LGTBI + (ne nous demandez pas, Netflix est «à blâmer» pour cela), c’est aussi une démonstration de la façon dont les symboles mutables peuvent être dans la culture pop.

Candyman, dans Candyman de Bernard Rose (1992)

Librement basée sur un conte de Clive Baker, cette créature redoutable est aussi l’incarnation métaphorique des douleurs de l’esclavage, de la discrimination et du racisme. Si on ajoute à cela sa qualité mythique et violente, on a un méchant qui est aussi, un regard très attentif sur les blessures culturelles et la peur collective.

Une curieuse donnée? L’acteur Tony Todd a été choisi pour sa silhouette imposante afin de représenter le spectre dont le corps est façonné – et soutenu – par des abeilles obsédantes. Un fait plus curieux? Todd est allergique aux piqûres d’insectes, ce qui a posé un défi de production considérable.

Cesare, dans Le Cabinet du Dr Caligari de Robert Wiene (1920)

Le film le plus représentatif de l’expressionnisme allemand, il a également un méchant qui est peut-être le modèle de nombreuses des créatures terrifiantes qui ont peuplé les cauchemars du cinéma dans les décennies suivantes. Le tueur somnambule dégingandé joué par le magnifique Conrad Veidt, commet une série de meurtres sous les ordres d’un hypnotiseur (Werner Krauss) et le fait, au milieu d’un paysage cauchemardesque qui vous emmène aux confins de votre imagination, peur et terreurs cachées. Tout un paradigme pour les méchants qui l’ont suivi à travers les âges.

L’entité, dans It: Follows de David Robert Mitchell (2015)

Ce méchant a la particularité de ne pas avoir de vrai visage, mais beaucoup: comme une infection sombre se propage d’une victime à une autre et est en fait la projection des peurs? Que garde la psyché tourmentée de l’homme tourmenté qui le regarde?

L’argument ne le rend pas immédiatement clair, mais la façon dont la créature transmigre d’une forme à une autre est suffisamment terrifiante pour soutenir l’idée d’un cauchemar collectif.

Ghostface, dans le cri de Wes Craven (1998)

En tant que méchant emblématique, il est également au cœur d’une sorte de satire par inadvertance sur les tueurs traditionnels de films d’horreur et en particulier le slasher classique. Générique et basé sur la plupart des films d’horreur qui l’ont précédé, Ghostface est beaucoup plus un regard ironique sur le type de personnages qu’il représente qu’un méchant.: c’est aussi un voyage à travers son iconographie. Même aujourd’hui, il est toujours effrayant dans sa capacité à représenter la peur de masse et les obsessions collectives mesquines. Le film et le personnage sont devenus des phénomènes culturels et ont relancé le genre d’horreur à un nouveau niveau de succès.

Dr Hannibal Lecter, dans Le silence des agneaux de Jonathan Demme (1991)

Raffiné, élégant, cultivé, un bon cuisinier et un cannibale: la combinaison improbable d’éléments dans la personnalité du docteur en psychiatrie Hannibal Lecter (joué par un redoutable Anthony Hopkins) en fait peut-être le méchant le plus célèbre des dernières décennies et sans aucun doute, l’un des plus importants de l’histoire du cinéma.

Ce n’était pas seulement l’incarnation du mal intellectuel, mais aussi de la curiosité morbide et extravagante pour les tueurs en série qui définit notre temps. Fait curieux? Le personnage ne clignote que deux fois dans tout le film. Fait le plus curieux? Lorsque la journaliste Barbara Walters a interviewé l’acteur, elle lui a demandé de jouer le rôle du public, ce qu’Anthony Hopkins a fait pendant dix minutes effrayantes. Plus tard, Walters définirait l’expérience comme effrayante. “Il n’a jamais cligné des yeux une seule fois.”

Jack Torrance, dans The Shining de Stanley Kubrick (1980)

Dans sa version littéraire, Jack est un alcoolique que les forces surnaturelles utilisent pour tenter de piéger son fils Dany, doué d’une mystérieuse capacité psychique. Dans l’adaptation de Kubrick, c’est un homme tourmenté qui tombe lentement dans la folie, alors que l’Overlock Hotel prend vie autour de lui.

L’une et l’autre sont des créatures redoutables, de plus en plus tordues et dérangeantes, mais sans aucun doute l’image de Jack Nicholson lançant des haches sur la porte de la salle de bain derrière laquelle se cache Wendy, est celle qui reste dans la mémoire collective. Fait curieux? Nicholson a mangé tous les sandwichs au fromage qu’il pouvait gérer pendant le tournage – il les détestait et ils le rendaient si insupportable qu’il les a utilisés pour exprimer la lente et aveugle fureur de son personnage.

Fait le plus curieux? Kubrick a dit à Nicholson que rien de ce qu’il faisait ne serait excessif et l’acteur lui a assuré qu’il «improviserait». De sorte que La plupart des moments les plus terrifiants de Jack viennent de l’inspiration… de Jack.

Leatherface, dans The Texas Chain Saw Massacre de Tobe Hooper (1974)

Il utilise la peau arrachée du visage de ses victimes comme masque. Y a-t-il autre chose à dire pour décrire la terreur ultime que le personnage incarne?

Michael Myers, Halloween de John Carpenter (1978)

Michael a poignardé sa sœur à mort à l’âge de six ans, puis est revenu à l’âge adulte et a mis fin à la nuit d’Halloween dans une orgie sanglante au cours de laquelle l’éternelle dernière fille Laurie Strode (Jamie Lee Curtis) a failli mourir.

Symbole des films d’horreur, le tueur imperturbable a traversé presque toutes les variables de son histoire, allant d’un lien avec la magie celtique à un lien de sang improbable avec Laurie. Hieratic, debout au milieu d’une rue animée portant un masque, est le symbole d’un certain destin terrifiant qui produit encore des frissons.

Norman Bates, dans Psychose d’Alfred Hitchcock (1960)

Cet assassin à double personnalité impitoyable est également la quintessence de l’ambiguïté des méchants modernes. Avec ses manières aimables et son sourire timide, Norman (joué par le brillant Anthony Perkins) cache un visage sinistre qui a jeté les bases de l’idée de le mal suggéré qui continue de faire partie de l’imaginaire du film d’horreur.

Nosferatu, dans Nosferatu de FW Murnau (1922)

Le doyen de tous les vampires cinématographiques a été joué par l’acteur Max Schreck, qui a pris la représentation gratuite de Dracula par Murnau pour construire un profil obsédant sur le mal, la mortalité et la terreur du surnaturel.

Une curieuse donnée? Personne de la distribution n’a fraternisé avec Schreck à la demande du réalisateur, qui voulait créer une atmosphère envoûtante à tous les niveaux. Un autre fait encore plus curieux? Depuis plus de deux décennies Selon la rumeur, Schreck était un vrai vampireUne histoire étrange qui a été racontée dans le film de 2000 “L’Ombre du vampire” par E. Elias Merhige, avec Willem Dafoe dans le rôle de Schreck, il était aussi l’un de ces méchants de films d’horreur.

Samara, dans The Ring de Gore Verbinski (2002)

L’actrice Daveigh Chase est devenue une icône du cinéma d’horreur en émergeant des écrans de télévision de ses victimes (si c’est un spoiler pour vous, vous devez voir plus de films d’horreur) et en se transformant en l’incarnation d’un mal inexplicable. Basée sur le film The Ringu (1998) de Hideo Nakata, cette réinterprétation de l’origine du mal et des rebondissements du terrifiant est aussi un rebondissement ingénieux sur l’idée de la prééminence de la conscience après la mort.

Une curieuse donnée? Perruque Samara pesait tellement que la jeune actrice ne pouvait la porter qu’entre les prises. Un autre fait plus curieux? L’actrice Naomi Watts a rapporté avoir fait des cauchemars terrifiants “très compliqués” pendant le tournage.

La chose, dans The Thing de John Carpenter (1982)

L’adaptation du livre de cet écrivain de 1938 John Campbell intitulée Who Goes There? incarne la terreur de l’invasion de cet espace très personnel tel que le corps. Il s’agit d’une révision de l’ancien mythe de la possession, porté à un nouveau niveau et sans aucun doute, dans une perspective terrifiante, au milieu d’un espace désertique et de la méfiance mutuelle des victimes.

Que faire lorsque le monstre se cache à la vue de tous? Peut-être qu’un lance-flammes peut vous aider.

Le Xénomorphe, dans Alien de Ridley Scott (1979)

La créature d’Alien n’a pas d’yeux: une absence qui brise complètement toute ressemblance avec tout autre monstre que le cinéma a montré jusque-là. Cependant, son impact repose sur quelque chose de plus que cette rupture avec ce que nous considérons compressible.

L’illustrateur Giger a créé la créature avec l’intention qu’elle soit «indéfinissable dans la cruauté de sa beauté». Avec son énorme crâne phallique étincelant, son corps mince et ses doubles dents métalliques, Alien imaginé par l’artiste est un croisement entre une perception stylisée de la peur et quelque chose de plus complexe. Inexplicable et violente, c’est une machine mortelle qui incarne un type de terreur sophistiquée qui jusque-làCela n’avait jamais été montré dans aucun film. Giger a non seulement relevé le défi de développer une vision de la vie spatiale qui surpasserait toute autre proposition de ce type, mais a également assumé le fait de l’inconnu comme une menace sinistre.

Le contraste, le design réaliste et fonctionnel du dessinateur Ron Cobb pour le “Nostromo” et toute la mise en scène de l’équipage pour conseil semble insister sur cette frontière entre l’obscurité exquise que suggère la créature extraterrestre et ce qu’il représente. Entre les deux, il y a un écart évident entre le réel et le fictif dans lequel la terreur a une composante claire et sombre. Une perspective sur l’absurde et l’incompréhensible qui renvoie immédiatement au travail de l’écrivain HP Lovecraft.

Comme beaucoup de divinités et de monstres conçus par Lovecraft, la créature Alien symbolise un type de terreur à la limite de la conscience humaine. Contredit le présomption du purement anthropomorphe et devient une machine à tuer aussi violent qu’indifférent. Giger’s Alien est la synthèse de la froideur sauvage des créatures cosmiques que l’écrivain a écrites près d’un demi-siècle plus tôt, l’un des meilleurs méchants de films d’horreur de toute l’histoire.