Les Raiders de Las Vegas sont entrés dans la semaine de congé après avoir battu le rival des Chiefs de Kansas City. Le match de dimanche aux heures de grande écoute contre Tom Brady et les Buccaneers de Tampa Bay est maintenant préoccupant. Le plaqueur offensif Trent Brown a atterri sur la liste COVID-19 / Réserve mercredi et a forcé les Raiders à renvoyer plusieurs partants chez eux tout en effectuant la recherche des contacts.

Selon Paul Gutierrez d’ESPN, l’entraîneur-chef Jon Gruden a déclaré que l’équipe devait envoyer cinq joueurs de ligne de départ à la maison parce qu’ils étaient dans les parages. [Trent [Brown]”Les joueurs ont eu un contact minime en raison d’une journée de repos mardi, mais l’équipe essaie toujours de savoir si d’autres joueurs ont été exposés. Les Raiders doivent garder le quart Derek Carr debout contre une ligne défensive des Buccaneers qui a limogé Aaron Rodgers cinq. fois, mais perdre une ligne de départ entière perturberait ces plans. “J’espère que nous retrouverons certains joueurs demain pour dimanche”, a déclaré Gruden.

Les équipes de la NFL ont connu des résultats mitigés avec les directives sur les coronavirus dans leurs installations respectives. Les Titans du Tennessee ont connu une épidémie massive qui a forcé le report d’un match contre les Steelers de Pittsburgh. Les Patriots de la Nouvelle-Angleterre, d’un autre côté, ont perdu Cam Newton et Stephon Gilmore pour un match contre les Chiefs, mais ont évité d’autres problèmes.

Les Raiders, en particulier, avaient déjà suscité des critiques après que l’ailier serré Darren Waller ait organisé un événement de collecte de fonds pour la Fondation Darren Waller. Plusieurs joueurs étaient présents et ont aidé à amasser plus de 300 000 $ pour aider les jeunes aux prises avec la toxicomanie et l’alcoolisme. Ils ont également violé les directives sur les coronavirus au Nevada.

La NFL a infligé une amende à plusieurs joueurs à la suite de l’événement de collecte de fonds, Waller faisant face à la plus grande pénalité (30 000 $) en raison de l’organisation de l’événement. Les autres joueurs ont reçu des amendes de 15 000 $ pour leur participation. Nevada OSHA a ajouté une amende de sa propre initiative, amarrant le Dragonridge Country Club 10 930 $ pour un événement qui “n’était pas conforme aux directives de sécurité COVID-19.”

Alors que les Raiders ont été contraints d’envoyer cinq joueurs de ligne de départ à la maison mercredi, l’équipe a également vu l’arrivée d’une profondeur nécessaire. Le quart-arrière Marcus Mariota est revenu dans la formation active de 53 hommes après avoir passé du temps dans la réserve blessée avec un muscle tendu. De plus, les Raiders ont signé l’ancien cavalier des Dallas Cowboys, David Irving, dans l’équipe d’entraînement.

L’ailier défensif de 27 ans a joué pour la dernière fois dans la NFL au cours de la saison 2018. La ligue a suspendu Irving indéfiniment pour avoir enfreint sa politique et son programme d’abus de substances pour la deuxième fois. Irving a également «arrêté» sur Instagram Live l’année dernière en critiquant la politique de la ligue sur la marijuana.

La ligue a finalement rétabli Irving vendredi et il a commencé les tests de coronavirus. Il a accepté de rejoindre les Raiders et débutera son mandat en Argent et Noir en tant que membre de l’équipe d’entraînement. Si nécessaire, Irving fera le saut vers la liste active et contribuera à l’amélioration du front défensif.