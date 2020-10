Joe Morgan, membre du Temple de la renommée du baseball, est décédé dimanche à l’âge de 77 ans à son domicile en Californie. La nouvelle a suscité une vague de condoléances de partout dans le pays, y compris Henderson, Nevada. Les Raiders de Las Vegas ont publié une déclaration lundi en l’honneur de Morgan.

“Les Raiders pleurent la perte de la légende du baseball Joe Morgan, qui était un membre chéri de la famille Raiders”, a déclaré l’équipe dans un communiqué. “Little Joe” était un géant sur et en dehors du terrain. Élevé à Oakland, ses réalisations sur le diamant étaient nombreuses, mais il avait aussi une passion remarquable pour le football et était un ami de longue date de la famille Davis. Nos plus sincères condoléances et prières sont avec sa femme Theresa, ses filles jumelles Kelly et Ashley, ainsi que le reste de la famille Morgan. “

Morgan était un ami de longue date du défunt propriétaire des Raiders, Al Davis, décédé le 8 octobre 2011. La star du baseball décédée a même assisté au premier match au Oakland-Alameda County Coliseum qui a suivi la mort de Davis et a rejoint les rappeurs Ice Cube et MC Hammer. en tant qu’invités de célébrités non footballistiques. Ils ont regardé l’entraîneur du Hall of Fame, John Madden, allumer la torche commémorative Al Davis, puis ont rejoint environ trois douzaines d’anciens Raiders afin de célébrer la vie de Davis.

À l’origine membre des Houston Colt .45s / Astros, Morgan a commencé sa carrière de baseball professionnel en 1963. Il est resté avec la franchise jusqu’en 1971. Cependant, les Astros ont échangé Morgan aux Reds de Cincinnati en novembre 1971. Rejoindre la franchise basée dans l’Ohio est ce qui a donné le coup d’envoi à Morgan en tant que star de la Major League.

Au cours de son mandat avec les Reds, Morgan a fait partie de l’équipe All-Star chaque saison de 1972 à 1979. Il a également aidé l’équipe à remporter des titres consécutifs de la Série mondiale en 1975 et 1976. Il a été nommé MVP de la NL pendant les deux saisons de championnat. Morgan a également affiché des chiffres impressionnants en tant que batteur au cours des deux années, accumulant 17 circuits et 94 points produits en 1975. En 1976, il a affiché une moyenne au bâton de .320 avec 30 doubles, cinq triples 27 circuits et 111 points effectués.

“La famille Reds a le cœur brisé. Joe était un géant dans le jeu et était adoré par les fans de cette ville”, a déclaré le PDG des Reds, Bob Castellini, dans un communiqué. «Il avait une fidélité et un dévouement de longue date envers cette organisation qui s’étendait à notre équipe actuelle et au personnel du front office. En tant que pierre angulaire de l’une des plus grandes équipes de l’histoire du baseball, ses contributions à cette franchise vivront pour toujours. Coéquipiers de Red Machine. “

Morgan a terminé sa carrière au Temple de la renommée avec un voyage de retour aux Astros, ainsi que des arrêts à Philadelphie, San Francisco et Oakland. Il a pris sa retraite du baseball professionnel après 1984 et a rejoint ESPN. Il a travaillé comme analyste de baseball principal pour le Sunday Night Baseball d’ESPN de 1989 à 2010. Morgan a quitté ESPN après 2010 et est retourné chez les Reds en tant que conseiller du président des opérations de baseball Walt Jocketty et du PDG Bob Castellini.