L’été dernier, le monde a été frappé par des nouvelles vraiment dévastatrices, car il a été rapporté que l’acteur / producteur Chadwick Boseman était décédé après une bataille de quatre ans contre le cancer. Les fans ont été choqués et abasourdis, car Boseman a choisi de garder son diagnostic un secret bien gardé, et tous les films qu’il a réalisés ont pris une sorte de préciosité sachant que plus ne sera pas fait. Il y a eu beaucoup d’anticipation pour ce qui est maintenant le dernier film de la star, Ma Rainey’s Black Bottom de George C. Wolfe, et bien qu’il ne soit disponible en streaming que le mois prochain, les premières réactions à la sortie de Netflix ne sont pas seulement massives. positif, mais beaucoup le saluent comme l’une des plus grandes œuvres de Boseman.

Basé sur la pièce d’August Wilson du même nom, le film est une histoire de bouteille se déroulant dans les années 1920 à Chicago et trouve toute son action contenue dans un studio d’enregistrement où un groupe attend l’arrivée de la légendaire chanteuse Ma Rainey (Viola Davis). Chadwick Boseman joue un trompettiste ambitieux nommé Levee qui est pris au milieu d’une tension croissante qui résulte de grandes révélations et de drames interpersonnels. La journaliste de variétés Angelique Jackson est l’une des nombreuses personnes qui louent le travail de la star des Black Panther dans Black Bottom de Ma Rainey, qualifiant son tour de «magique» et de «légendaire».