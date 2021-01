Le dernier film Pixar sorti sur Disney +, Soul, a recueilli les éloges de la critique et du public pour son approche sincère et son exploration profonde mais simpliste du sens de la vie. Cependant, l’histoire du pianiste de jazz Joe s’est terminée de manière beaucoup plus déprimante dans le scénario original.

Lorsque Joe tombe dans le coma à la suite d’un accident, son âme est envoyée dans le Grand Avant, un endroit où les âmes à naître doivent apprendre qui elles sont avant d’être envoyées sur Terre. Il y rencontre 22 ans, un esprit jeune, quelque peu nihiliste et rebelle que même les meilleurs professeurs n’ont pas réussi à éduquer.

Soul se retrouve avec Joe, transformé en mentor, aidant 22 à réaliser sa vie terrestre, tandis qu’il est renvoyé dans son corps, lui donnant une seconde chance de vivre pleinement. Mais dans le scénario original de Pete Doctre et Kemp Powers, le sort du protagoniste était plus triste, car au début, son âme allait rester pour toujours dans le Grand Avant.

Dans une interview avec ET, Doctre and Powers a expliqué que le fait que Joe transmette ses connaissances à 22 ans pour que la jeune femme vive sa vie devrait être ressenti comme un «acte désintéressé» et non comme un moyen de retourner dans son corps. Cependant, ils ont finalement décidé que leur histoire serait plus émouvante s’ils pouvaient en quelque sorte profiter des fruits de leur travail et retourner à l’existence terrestre avec la leçon apprise.

“Nous avons eu des versions de la fin où Joe n’est pas retourné dans son corps, où il est en fait mort”, a expliqué Powers. «Nous avons eu des versions de la fin où vous voyez Joe sur Terre un an plus tard. Cette fin a suscité plus de débats que tout autre élément du film. “

Doctre a ajouté que d’un point de vue narratif, «vous ne pouvez pas apprendre à Joe à profiter de la vie de la bonne manière et ensuite lui voler cela. Cela ne semblait pas être la bonne voie à suivre. Bien que ce fût le projet original », a-t-il assuré.

Source: Cependant