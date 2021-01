C

L’impact dévastateur d’ovid-19 sur Londres a été mis à nu aujourd’hui, certains de ses arrondissements les plus démunis étant les plus durement touchés du pays.

Newham a le taux de mortalité par coronavirus le plus élevé en Angleterre et au Pays de Galles, selon les chiffres officiels de mars à décembre, Londres étant la deuxième région la plus touchée.

La sombre analyse est intervenue alors que le gouvernement était au centre d’une tempête croissante sur la question de savoir si des milliers de vies auraient pu être sauvées s’il avait agi plus rapidement et de manière plus décisive contre le virus.

Cependant, le professeur Neil Ferguson, l’épidémiologiste de l’Imperial College de Londres dont le travail a été la clé du premier verrouillage, estime que «beaucoup de morts» auraient pu être évités si des mesures plus drastiques avaient été prises contre la deuxième vague.

«Si nous avions agi à la fois plus tôt et avec une plus grande rigueur en septembre, lorsque nous avons vu le nombre de cas augmenter pour la première fois et que nous avions pour politique de maintenir le nombre de cas à des niveaux raisonnablement bas, alors je pense que beaucoup de décès que nous avons constatés, pas tous par tous les moyens, mais bon nombre des décès que nous avons constatés au cours des quatre ou cinq derniers mois auraient pu être évités », a-t-il déclaré.

– Newham a le taux de mortalité le plus élevé du pays en raison de Covid, de 328,3 pour 100 000 habitants.

– Barking et Dagenham ont terminé 7e avec 288, Tower Hamlets 12e avec 274,1, Brent 13e avec 268,7 et Redbridge 20e avec 254,3.

– Londres avait le deuxième taux de mortalité régional le plus élevé à 198,9, avec seulement le Nord-Ouest plus élevé à 207,1.

Le taux de mortalité à Newham était plus de deux fois et demie plus élevé que celui de Camden à 115,7, avec de nombreux arrondissements plus pauvres avec de plus grandes populations de minorités ethniques plus touchés que les zones aisées telles que Richmond à 120,3, Westminster à 137,1 et Kingston à 145,9 .

Les cas confirmés de Covid-19 ont chuté ces derniers jours, mais le nombre de morts devrait augmenter, car les décès ont tendance à suivre la tendance des infections dans de nombreux cas de trois à quatre semaines.

Le professeur Calum Semple, qui siège au groupe consultatif scientifique du gouvernement pour les urgences, a déclaré à Newsnight de BBC Two: “Cela ne me surprendrait vraiment pas si nous examinons 40 à 50 000 autres décès avant que cela ne s’épuise.”

Il a ajouté que pour chaque mort, il y avait «probablement quatre ou cinq personnes qui survivent mais sont endommagées» par Covid.

En mars, avant le premier verrouillage national, le conseiller scientifique en chef Sir Patrick Vallance a déclaré que maintenir le nombre de morts en dessous de 20 000 serait un «bon résultat». Boris Johnson a déclaré mardi qu’il avait pris «l’entière responsabilité» de la réponse à la pandémie, ajoutant «nous avons fait tout ce que nous pouvions» pour minimiser les souffrances.

M. Jenrick le répétait aujourd’hui. «Nous croyons que nous avons pris les bonnes décisions au bon moment et maintenant notre objectif est de continuer à aider le pays à travers les étapes restantes de la pandémie et de se concentrer sur le déploiement du vaccin pour lequel les nouvelles sont bonnes et le bilan du Royaume-Uni. résiste extrêmement bien à l’international », a-t-il déclaré à Sky News.

«Certaines des choses que vous venez de décrire, les preuves ont changé, l’opinion a changé, c’est ce qui se passe dans des situations sans précédent», a-t-il déclaré.

Mais Linda Bauld, professeur de santé publique à l’Université d’Édimbourg, a déclaré qu’un «héritage de mauvaises décisions» concernant l’assouplissement des restrictions et des déplacements, associé à la nouvelle variante, a conduit à «où nous en sommes maintenant».