Quelques jours à peine après le premier débat présidentiel, le président Donald Trump et la première dame Melania Trump ont été testés positifs au COVID-19. Récemment, la belle-fille de Trump, Lara Trump, a été interrogée par Chris Wallace de Fox News sur les raisons pour lesquelles elle et d’autres membres de la famille Trump ne portaient pas de masques pendant le débat. Lara a pris sa défense en déclarant que tout le monde portait des masques jusqu’à ce qu’ils s’assoient.

«Pensais-tu, Lara, que les règles qui s’appliquaient à tout le monde dans cette salle ne s’appliquaient pas à toi? Wallace a demandé lors d’une interview sur Fox News dimanche selon PEOPLE. “Bien sûr, nous ne pensions pas cela”, a-t-elle répondu, ajoutant: “nous nous sentions en sécurité.” Il a ensuite dit: “Le fait est que les règles étaient que tout le monde, sauf le président, le vice-président et moi, étions censés porter des masques.”

Wallace s’est ensuite rappelé avoir vu des responsables de la santé offrir des masques à la famille Trump mais a été rejeté. Lara, cependant, a affirmé que ce n’était pas ce qui s’était réellement passé et a déclaré que les responsables avaient peut-être essayé de convaincre quelqu’un de leur groupe – mais pas un membre de la famille – de troquer leur masque “Make America Great Again”.

Sur Fox & Friends, Wallace a noté juste après que Trump a annoncé qu’il avait été testé positif: “Les trois personnes sur cette scène étaient toutes âgées de 70 ans et plus. De toute évidence, le vice-président a 77 ans. Le président a 74 ans. J’ai 72 ans. le facteur de risque élevé. ” Selon Lara, toute la famille Trump a été testée négative pour le COVID-19 avant le débat. Wallace et le candidat démocrate Joe Biden ont été testés après le débat et tous deux ont été testés négatifs.

Moins de trois jours après le débat présidentiel, Trump a annoncé que lui et sa femme avaient contracté le coronavirus. Bien que le président ait le virus, il a semblé le gérer plutôt bien. Trump a été transféré au Walter Reed Medical Center et se porterait bien pendant cette période.

“Le président Trump reste de bonne humeur, présente des symptômes légers et a travaillé toute la journée”, a déclaré la secrétaire de presse Kayleigh McEnany. “Trump se rendra prochainement au Walter Reed Medical Center – Par prudence, et sur la recommandation de son médecin et de ses experts médicaux, le président travaillera depuis les bureaux présidentiels de Walter Reed pendant les prochains jours. Président Trump apprécie l’effusion de soutien à la fois pour lui et pour la Première Dame. ” Trump a depuis quitté l’hôpital et est de retour à la Maison Blanche.