fr qui ont des relations sexuelles avec des hommes (HSH) dans une relation à long terme pourront donner du sang à partir de l’été prochain, dans une démarche bien accueillie par les militants.

Les militants ont salué le changement qui permettra à certains hommes gais et bisexuels de donner plus facilement leur sang.

Selon les règles précédentes, tous les HSH devaient s’abstenir de relations sexuelles pendant trois mois pour faire un don.

L’organisme de bienfaisance Terrence Higgins Trust a salué la nouvelle, affirmant que cette décision permettra de créer un «système de don de sang plus équitable» tout en garantissant sa sécurité.

Le déménagement a été bien accueilli par les militants

Des changements seront apportés au questionnaire de bilan de santé des donneurs, introduisant de nouveaux reports basés sur le comportement pour évaluer les donneurs potentiels par rapport aux comportements sexuels à haut risque tels que le fait d’avoir plusieurs partenaires ou de participer à un «chemsex».

Le changement le plus important aux règles signifie que toute personne qui a le même partenaire sexuel depuis plus de trois mois sera éligible au don s’il n’y a pas d’exposition connue à une infection sexuellement transmissible (IST) ou s’il y a eu utilisation de médicaments anti-VIH PreP ou PEP, a déclaré NHSBT.

Il a ajouté: «Il ne sera plus demandé aux donneurs de déclarer s’ils ont eu des relations sexuelles avec un autre homme, ce qui rend les critères de don de sang neutres et plus inclusifs.

«Une série d’autres reports seront également introduits pour les autres comportements sexuels à haut risque identifiés, comme si une personne avait récemment eu un chemsex, et mis à jour pour toute personne qui a eu la syphilis.»

Su Brailsford, directrice médicale associée du NHSBT, a déclaré: «Les patients comptent sur la générosité et l’altruisme des donneurs pour leur sang qui sauve des vies.

«Nous sommes fiers de disposer de l’approvisionnement en sang le plus sûr au monde et je suis heureux d’avoir conclu que ces nouveaux changements dans la sélection des donneurs garantiront la sécurité du sang.

«Nous continuerons à collaborer et à écouter les représentants LGBT, les patients et les donateurs actuels pour nous assurer d’ici l’été 2021, lorsque nous apporterons ces changements, que notre processus pour obtenir des informations précises des donateurs sur leurs comportements sexuels est inclusif et bien fait.

Le changement a été provoqué par les recommandations du groupe de pilotage Fair (For the Assessment of Individualized Risk) et a été pleinement accepté par le ministère de la Santé et des Affaires sociales.

Fair a conclu que le nouveau système de report maintiendra l’approvisionnement en sang sûr au Royaume-Uni, où il y a moins d’une chance sur un million de ne pas détecter une infection par l’hépatite B, C et le VIH lors d’un don, selon le NHSBT.

Le Dr Michael Brady, directeur médical du Terrence Higgins Trust, a déclaré: «Les changements bienvenues incluent la différenciation entre les relations sexuelles orales et anales, et pour ceux dont le partenaire est séropositif et réprimé viralement en raison de six mois ou plus d’observance au traitement.

«Il y a certainement encore du travail à faire et nous continuerons de travailler pour nous assurer que notre service de don de sang est inclusif et fondé sur des preuves.

«Nous devons maintenant examiner les restrictions en place pour d’autres groupes, y compris les anciens consommateurs de drogues injectables, pour voir si nous pouvons en toute sécurité rendre l’admissibilité au don de sang encore plus inclusive.»

Le Comité sur la sécurité du sang, des tissus et des organes a recommandé en 2011 que l’interdiction à vie des hommes homosexuels et bisexuels de donner du sang soit levée et qu’elle soit réduite à un an d’abstinence sexuelle.

En 2017, il a été réduit à une exigence de trois mois.