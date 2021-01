O

Les escroqueries en ligne sur les retraites diffusées sur les sites de médias sociaux se multiplient alors que les gens sont bloqués chez eux, les régulateurs et la police ont averti les députés aujourd’hui.

Les fraudeurs sont devenus de plus en plus habiles à annoncer de faux investissements de retraite via Google, Facebook et d’autres moyens numériques, et l’utilisation accrue d’Internet par le public pour acheter des achats et des services a créé un environnement fertile pour les fraudeurs, les responsables de la Financial Conduct Authority, le régulateur des pensions et la police en ont informé le comité du travail et des pensions.

Mark Steward, directeur exécutif de l’application et de la surveillance du marché à la FCA, a déclaré: «Nous avons constaté une augmentation significative depuis deux ou trois ans, mais cela s’est accéléré au cours des 12 derniers mois. Les gens passent plus de temps à la maison, en ligne et comme vous devez faire beaucoup d’achats en ligne, la possibilité d’être attirée par des investissements trop beaux pour être de vrais est bien réelle.

Il a réitéré la plainte de la FCA selon laquelle il n’y a pas de réglementation de la publicité sur Internet et a souligné à quel point il était facile pour les escrocs de mettre en place des escroqueries en ligne.

«Dans le passé, ils auraient pu avoir à mettre en place un ensemble assez sophistiqué de brochures sur papier glacé, de devantures de bureau et de personnes pour apparaître comme une entreprise légitime, maintenant tout ce dont ils ont besoin est une publicité en ligne qui peut être créée très facilement.

Les entreprises de médias sociaux étaient désormais payées deux fois pour les escroqueries, a-t-il admis. D’abord, ils sont payés par les escrocs pour leurs publicités, puis ils sont payés par la FCA pour annoncer des avertissements d’arnaque.

«L’ironie est riche de dire que les médias sociaux reçoivent des frais de l’escroc ainsi que du régulateur.»

Les entreprises hébergeant les sites Web frauduleux étaient également payées par les escrocs.

Il a dit que contrairement aux médias traditionnels tels que les journaux, les médias sociaux n’étaient pas réglementés et qu’il y avait peu de «contrôles de passerelle» sur les publicités sur les moteurs de recherche, Twitter ou Instagram.

Il a déclaré que la FCA avait «entamé un dialogue» avec les entreprises de médias sociaux pour résoudre ce problème, mais qu’elle n’avait pas le pouvoir de les faire respecter, mais qu’elle devait plutôt négocier, «ce qui n’est pas nécessairement le moyen le plus rapide de faire avancer les choses, en particulier pour les choses qui pourrait affecter les revenus des organisations auxquelles nous parlons.

«Nous obtenons des réponses positives, mais nous aimerions voir beaucoup plus d’efforts.

«L’objectif de ces discussions est d’obtenir une réduction significative des escroqueries en ligne, mais nous ne voyons pas cela. En fait, nous constatons que les chiffres continuent d’augmenter. Ça va dans le mauvais sens.

Il a déclaré que la fraude à l’investissement devrait être incluse dans le projet de loi sur les dommages en ligne, qui ne l’inclut pas actuellement.

Arnaque en ligne industrialisée

Il a déclaré que les médias sociaux avaient été mis en place pour que les escrocs puissent «industrialiser le processus» avec de multiples publicités proposant de nombreux produits différents au quotidien.

Le commandant Clinton Blackburn, coordinateur national pour la criminalité économique à la police de la ville de Londres a convenu, affirmant que les escroqueries en ligne et basées sur les réseaux sociaux avaient considérablement augmenté selon les chiffres d’Action Fraud, et qu’elles pouvaient désormais être perpétrées de n’importe où dans le monde.

Graeme Biggar, directeur général du National Economic Crime Center, a averti que l’utilisation accrue d’Internet pour acheter des services financiers permettait aux escrocs de tromper facilement les gens en créant de faux sites de comparaison qui les reliaient à des versions clonées de sites d’investissement.

Un financement supplémentaire est nécessaire pour endiguer les risques liés aux libertés en matière de retraite

Ce n’était pas seulement la montée d’un Internet non réglementé et les verrouillages Covid qui faisaient de la Grande-Bretagne un territoire mûr pour les escrocs. Le directeur de la réglementation de première ligne de l’organisme de réglementation des pensions, Nicola Parish, a déclaré que les «libertés en matière de retraite» introduites au cours de la dernière décennie avaient facilité les choses.

«Avant, il fallait créer un faux régime de retraite pour déménager [the victim’s] l’argent d’une pension à une autre. Ce n’est pas nécessaire maintenant car il est possible de libérer une partie de votre pension.

Seward de la FCA a convenu: «Les libertés en matière de retraite ont amené de plus grands choix pour les consommateurs et avec cela vient le péril que tout le monde ne va pas bien naviguer dans ces choix … Il est très clair qu’il existe une corrélation entre les libertés de pension et le fait qu’un fraudeur est va essayer de jouer cela comme une opportunité.

Il a dit qu’il avait vu la même chose dans son Australie natale lorsque des politiques similaires ont été introduites avant le Royaume-Uni.

«Il faut beaucoup d’investissements dans l’information des consommateurs pour permettre aux consommateurs d’éviter les pires choix.»

Parish a déclaré que Project Bloom – un effort combiné pour lutter contre la fraude aux retraites entre les quatre organisations – avait annoncé des avertissements aux victimes potentielles, mais Seward a déclaré que, bien que de telles mesures aient été efficaces, “ elles ont toujours été limitées par le montant d’argent que nous devions y consacrer. . Il a besoin d’une couverture beaucoup plus large et saturante. C’est ce qui s’est passé en Australie et cela vaut la peine d’être examiné.

«Le succès de ces campagnes est bon mais nous devons aller plus loin. Il y a une vraie question de ressources ici.

Les campagnes publicitaires ont fonctionné mais devaient être régulièrement répétées, ont déclaré Parish et Seward.

Responsabilités des fiduciaires

Le public a désormais le droit inscrit dans la loi de retirer son argent des retraites d’entreprise et de le transférer, ce qui signifie que les administrateurs de fonds peuvent avoir du mal à les empêcher de prendre de mauvaises décisions d’investissement.

Parish a déclaré que les fiduciaires devraient toujours faire preuve de diligence raisonnable sur l’endroit où les membres de leur régime transfèrent leur argent. Plus de 100 entreprises s’étaient inscrites, a-t-elle déclaré.

Un projet de loi sur les régimes de retraite actuellement soumis au parlement devrait rendre plus difficile pour les fraudeurs de «mettre la main» sur les caisses de retraite.

Action Fraud est le premier port d’escale pour les victimes de fraudes, mais a été jugée très insuffisante, les rapports d’infiltration du journal The Times révélant un grave manque de formation ou de motivation pour escalader ou enquêter sur les rapports de fraude.

Un examen de l’organisation a suivi.

Blackburn a déclaré que la police n’avait pas les ressources nécessaires pour «nous empêcher de» la fraude en matière de pensions. Il a dit que plus de financement était nécessaire pour la prévention – éduquer le public sur la façon d’éviter d’être dupé.

Action Fraud était un outil utile pour la police pour obtenir une image globale de ce que les escroqueries existaient, a-t-il déclaré, ajoutant que des arrestations avaient également parfois lieu et que la police de la ville de Londres avait supprimé 30000 sites Web l’année dernière.

Il a déclaré qu’il y avait eu des licenciements très rapides et des plans d’amélioration d’Action Fraud après le rapport du Times, a-t-il déclaré. Les niveaux de satisfaction des utilisateurs se sont améliorés depuis les changements, a-t-il déclaré.

Biggar du NECC a déclaré: «Une grande partie des critiques qui se font entendre sur Action Fraud est une critique de la façon dont nous traitons la fraude dans l’ensemble du Royaume-Uni.»

Il a souligné que l’année dernière, pour la première fois, la fraude était devenue le plus grand crime signalé au Royaume-Uni.

«L’année dernière, la fraude est devenue environ un tiers de tous les crimes signalés, et moins de 1% de la police se consacre à son examen», a-t-il déclaré. «Nous avons cette inadéquation massive dans la réponse des forces de l’ordre et des services de police et, sans surprise, cela ne conduit pas à des résultats brillants.

«Nous ne serons jamais en mesure de consacrer le nombre de policiers à s’attaquer à chacun comme nous le souhaiterions et les victimes aimeraient que nous le fassions, nous devons donc être plus intelligents sur la façon dont nous abordons cela.

Le partage de renseignements entre les entreprises, la police et les régulateurs pour lutter contre les escroqueries était moins efficace dans les retraites que dans les assurances générales, ont déclaré les députés. Biggar a admis qu’il fallait faire plus.

Parish a déclaré que le secteur des retraites devrait signaler des escroqueries suspectes à Action Fraud.

Certains députés étaient frustrés que les fonctionnaires ne puissent pas donner d’indications claires sur l’ampleur du problème des escroqueries en matière de pensions.

Seward a déclaré que la FCA était sur le point d’arriver à une position où elle pourrait détecter les publicités frauduleuses en ligne «presque dès qu’elles apparaissent» afin de pouvoir fournir des avertissements instantanément.

«Nous avons été très actifs dans ce domaine au cours de l’année écoulée, le nombre apparaissant sur notre avertissement augmentant de 100%.»

en relation

“Nous savons presque à quelle heure de la journée ces annonces commencent à apparaître et ces informations peuvent être partagées.”

Biggar du NECC a déclaré que le National Cybersecurity Center et la police de la ville de Londres cherchaient des moyens de supprimer les publicités frauduleuses des sites Web. Il a déclaré qu’environ 100 sites avaient été supprimés – une petite proportion du total, mais un début, a-t-il déclaré.

Les faux sites de comparaison seront la prochaine cible, a-t-il ajouté.