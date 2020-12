William et Kate se sont arrêtés dans la gare d’Édimbourg Waverley au son d’un joueur de cornemuse jouant des chansons de Noël, notamment Jingle Bells et Santa Claus Is Coming To Town.

La visite de trois jours de 1250 milles les verra remercier les communautés, les personnes exceptionnelles et les travailleurs clés pour leurs efforts contre le coronavirus.

Le duc fut le premier à sortir des voitures de couleur bordeaux, ajustant son masque facial en le faisant, suivi de Kate.

La duchesse, vêtue d’un imprimé Liberty, était vêtue d’un manteau bleu et de gants noirs, tandis que William portait un manteau bleu marine et une écharpe tartan.

Ils ont été accueillis dans la ville sur le quai et ont discuté brièvement avant de remercier le joueur de cornemuse et de quitter la gare pour se rendre à leur premier engagement.

Le couple s’est ensuite rendu au Scottish Ambulance Service à Newbridge, qui était en première ligne des efforts pour répondre à la pandémie.

Au cours de la visite, ils rencontraient des représentants du service pour les remercier de leurs efforts héroïques.

Avant de se diriger vers le nord depuis Euston hier soir, ils ont écrit un message aux travailleurs des transports sur un panneau d’information du service du métro de Londres.

La duchesse a écrit: «Merci à tous les travailleurs des transports du monde entier pour avoir fait bouger le pays tout au long de cette année difficile. Je vous souhaite à tous un très joyeux Noël »et signé« Catherine et William ».

Le message a été inspiré par @allontheboard – les paroles de sagesse écrites sur des tableaux blancs dans les gares du réseau de voyages londonien.

Les messages ont été lancés par les travailleurs du métro Jeremy Chopra et Ian Redpath, qui ont utilisé un panneau à la station North Greenwich pour aider les personnes assistant à un concert de Craig David en 2017.

Depuis lors, ils ont écrit des poèmes et des messages pour égayer les Londoniens dans plus de 130 stations, avec des messages souvent inspirés par leurs propres luttes avec la santé mentale.

Avant de partir, William et Kate ont été accueillis par Shakin ‘Stevens, qui a interprété son tube Merry Christmas Everyone sur la plate-forme d’Euston.

La duchesse tapa du pied et se balança au son de la musique alors qu’ils faisaient signe aux passagers depuis un balcon.

William a déclaré à Orson Parris, un contrôleur de trafic réseau pour TfL: “Croiser les doigts 2021 ramène les choses à la normale.”

Au cours de leur tournée, ils mettront en évidence l’impact de l’extraordinaire générosité du public pendant la pandémie, mettant en valeur des organismes de bienfaisance tels que NHS Together et rencontrant le personnel de première ligne, les enseignants, les professionnels de la santé mentale, les travailleurs de la santé et les écoliers.

Le couple devrait rencontrer la reine, le duc d’Édimbourg et le prince de Galles et la duchesse de Cornouailles à leur dernier arrêt.

On pense que le voyage est le premier voyage officiel de Kate en train royal. C’est une sortie rare pour le train royal à neuf voitures, qui n’a été utilisé que trois fois l’année dernière, une fois par la reine et deux fois par le prince de Galles.

Une porte-parole du palais de Kensington a déclaré: «Le duc et la duchesse ont hâte de mettre en lumière le travail incroyable qui a été accompli à travers le pays tout au long de cette année difficile et de partager leur gratitude au nom de la nation pour tous ceux qui soutiennent leurs communautés locales avant les vacances de Noël.