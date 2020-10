Google envisage de construire un nouveau campus gigantesque «Downtown West» à San Jose, et la société a partagé des rendus qui donnent une idée de ce à quoi cet espace pourrait ressembler (via CNBC). Google a l’intention de faire en sorte que la zone d’environ 79 acres ressemble moins à un campus d’entreprise traditionnel en créant un développement à usage mixte avec des bureaux, des logements, des parcs, des espaces de vente au détail, etc.

Un rendu est l’image que nous avons incluse en haut de cet article, qui représente quelque chose que Google appelle la «passerelle». L’espace proposé aurait une place pour des événements pop-up ainsi qu’un amphithéâtre qui pourrait être utilisé à la fois par Google et la communauté au sens large.

Vous trouverez ci-dessous un rendu d’une zone d’apparence paisible appelée Creekside Walk, une passerelle près d’un couloir de métro léger VTA qui serait «inspiré et encadré par Los Gatos Creek». On dirait que ça pourrait être assez agréable de se promener:

Image: Google

Et le «Meander» est quelque chose que Google appelle une «promenade urbaine», une zone qui serait fermée aux voitures et dotée d’une pelouse pour accueillir des événements, des projections et d’autres performances.

Image: Google

Cela étant dit, beaucoup d’espace serait encore réservé aux immeubles de bureaux. Alors qu’il y aura 5 900 «logements» résidentiels et 500 000 pieds carrés bruts pour des choses comme les magasins de détail, les restaurants et les centres culturels, il y aura 7,3 millions de pieds carrés bruts de bureaux, selon les normes et directives de conception des diapositives de 473 pages de Google pont sur le campus proposé.

Vous pouvez avoir une meilleure idée de ce à quoi l’ensemble du campus pourrait ressembler sur cette carte, tirée de la vidéo YouTube de près de 39 minutes de Google sur le plan:

Image: Google (YouTube)

Vous trouverez également plus de détails sur le projet sur les sites Web de Google et de la ville de San Jose. Le conseil municipal de San Jose devrait examiner la proposition de Google pour approbation finale au printemps 2021.

Ce n’est pas le seul campus ambitieux de Google en préparation. La société a annoncé un investissement de 1 milliard de dollars pour construire un campus à New York à Hudson Square en 2018 et a proposé une zone à usage mixte de 40 acres à Mountain View en septembre.