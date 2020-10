Le centre d’information des électeurs de Facebook a été conçu comme une initiative non partisane pour inscrire les électeurs, mais il a rencontré des problèmes inattendus de la part des républicains. Un nouveau rapport de BuzzFeed News révèle que six secrétaires d’État républicains ont contacté le PDG Mark Zuckerberg en septembre pour lui demander d’arrêter le projet.

«Bien que de tels objectifs puissent être louables à première vue, la réalité est que l’administration des élections est mieux laissée aux États», lit-on dans la lettre, obtenue par Common Cause grâce à une demande d’archives publiques. «Le Centre d’information sur le vote est redondant et duplique ce que nous, en tant que responsables électoraux en chef, faisons depuis des décennies.»

La lettre a été envoyée directement à Zuckerberg par les secrétaires d’État de l’Alabama, de l’Idaho, du Kentucky, de la Louisiane, du Mississippi et de la Virginie-Occidentale, tous travaillant pour le compte des gouvernements des États républicains.

«Il vaut mieux laisser l’administration des élections aux États»

La campagne Trump était très sceptique quant à l’effort d’inscription des électeurs de Facebook lors de son annonce. Dans un tweet de juin supprimé depuis, le directeur numérique de la campagne, Gary Coby, a accusé le projet d’être un effort pour aider Biden. «Ils enregistreront plus d’électeurs de Biden que de Trump», écrit Coby. “Pourquoi? Un libéral radical sera aux commandes et FB ne sera pas transparent.

Atteint pour un commentaire, Facebook a nié toute inclination partisane au projet. «Nous pensons que chaque personne éligible devrait avoir les informations dont elle a besoin pour s’inscrire et voter», a déclaré un représentant. «C’est pourquoi nous menons la plus grande campagne d’information sur le vote de l’histoire américaine et nous avons lancé le Centre d’information sur le vote.»

Les efforts pro-vote de Facebook ont ​​également été critiqués par la gauche, en grande partie sur la base du pouvoir implicite de la plateforme d’influencer les résultats démocratiques. En 2012, Facebook a expérimenté un bouton «J’ai voté» dans le fil d’actualité, découvrant que le bouton augmentait le taux de participation de 3% parmi les utilisateurs qui l’avaient vu. Cela s’est traduit par jusqu’à 340 000 électeurs supplémentaires, ce que certains critiques ont vu comme une preuve du pouvoir de Facebook de faire basculer une élection.

Facebook a annoncé plus tôt cette semaine qu’il avait enregistré 4,4 millions de nouveaux électeurs grâce au lecteur, dépassant de loin son objectif initial de 4 millions. Le projet intervient au milieu d’une augmentation des inscriptions et du vote anticipé à l’échelle nationale pour les élections de 2020. À six jours de la fin du scrutin, plus de 70 millions de votes ont déjà été reçus, soit plus de la moitié du total des votes comptés lors de l’élection de 2016.