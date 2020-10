Les médias sociaux sont sous le choc après que le président Donald Trump a déclaré qu’il ne participerait pas au prochain débat présidentiel virtuel contre Joe Biden, qualifiant l’événement de «ridicule» et de perte de temps. Dans une interview accordée à Maria Bartiromo de Fox Business jeudi matin, il a déclaré: “Je ne vais pas perdre mon temps sur un débat virtuel. Ce n’est pas la question de la remise. C’est ridicule.”

Les commentaires de Trump sont intervenus quelques minutes seulement après que la Commission non partisane sur les débats présidentiels (CPD) a annoncé que Trump et Biden apparaîtraient à distance pour un débat virtuel après que Trump ait été testé positif pour le coronavirus la semaine dernière. Le débat du 15 octobre devrait se dérouler sous forme de mairie avec ses participants et son modérateur basés à Miami, en Floride – où l’événement devait initialement avoir lieu – mais avec Biden et Trump dans des «endroits éloignés séparés».

Alors que Trump a déclaré qu’il ne participerait pas, la campagne Biden a signalé dans un communiqué que l’ancien vice-président participerait à l’événement et “se réjouit de parler directement au peuple américain”. Interrogé plus tôt cette semaine sur la sécurité du débat sur l’infection au COVID-19 de Trump, Biden a déclaré mardi que “nous ne devrions pas avoir de débat”. Trump a exprimé à plusieurs reprises le désir de débattre de Biden à Miami comme prévu. Les médias sociaux ont été inondés de réactions à la tournure des événements jeudi matin. Voici quelques faits saillants.

La façon de gérer cela est de laisser Biden débattre d’une chaise vide ou le modérateur pourrait simplement lire les tweets ou la page Web de Trump en réponse à toutes les questions. https://t.co/zgGHwCPUkp – Derek ‘Vote Early’ Cressman (@DerekCressman) 8 octobre 2020

Un appel de zoom glorifié n’est pas un débat et c’est une plate-forme insuffisante pour élire le leader du monde libre. L’Amérique mérite 3 débats en personne. Si la décision de la Commission est vraiment préoccupée par le test Covid positif de Trump, alors pourquoi ne pas simplement repousser la date? – Andrew Surabian (@Surabees) 8 octobre 2020

Pence a fait un si bon travail lors du débat d’hier soir que Trump peut annuler le reste de ses débats et laisser les réponses de Pence tenir. Maintenant, c’est une victoire. – Scott Adams (@ScottAdamsSays) 8 octobre 2020

Trump sait que le bouton “mute” aura le contrôle à sa place. – tv mec (@Teli_guy) 8 octobre 2020

