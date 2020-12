P

Les habitants du Pays de Galles ne devraient pas se lancer dans des croisières transfrontalières sur l’alcool même s’ils sont légalement libres de le faire, a déclaré le Premier ministre Mark Drakeford.

Cependant, M. Drakeford a confirmé que les résidents gallois pourraient, en théorie, simplement franchir la frontière dans les zones de niveau 1 et 2 de l’Angleterre où les pubs, bars et restaurants continuent de servir de l’alcool.

Mais tout en admettant que la loi n’empêche pas les gens de faire un tel voyage, il a souligné que le «conseil clair et sans ambiguïté du gouvernement gallois aux gens est de ne pas le faire».

(

Mark Drakeford a défendu le couvre-feu au Pays de Galles comme la “ bonne chose ” à faire

/ PA)

«Parce que le faire, c’est ajouter aux risques auxquels nous sommes déjà confrontés et que ces risques font déjà grimper rapidement les taux de coronavirus au Pays de Galles», a déclaré M. Drakeford lors d’un point de presse vendredi.

«Alors, s’il vous plaît, ne le faites pas. Ce n’est pas bon pour toi. Ce n’est bon pour personne que vous connaissez, ce n’est pas bon pour le reste de la population galloise. »

Il a conclu: «Alors, c’est la position. Légalement, ce n’est pas évitable, mais de toute autre manière, ce n’est pas à conseiller. »

Ses commentaires sont venus alors que les derniers chiffres hebdomadaires de Covid-19 brossaient un tableau sombre pour le Pays de Galles.

Près des deux tiers de toutes les collectivités locales du Pays de Galles ont un taux sur sept jours d’au moins 150 cas pour 100 000 habitants, a déclaré M. Drakeford, les taux continuant d’augmenter dans tous les domaines sauf deux.

À Neath Port Talbot et Blaenau Gwent, ce chiffre dépassait 400 cas pour 100 000 habitants.

en relation

À la lumière de la situation «très grave» à travers le pays, M. Drakeford a défendu l’interdiction de l’alcool de son gouvernement comme la «bonne chose» à faire.

«Je prends les décisions que je fais parce que je sais que ce sont les bonnes décisions et qu’elles sauveront des vies ici au Pays de Galles», a déclaré M. Drakeford lors du même point de presse.

«Même lorsque les décisions sont difficiles, tant que je peux me regarder dans le miroir et savoir que je fais ce que je crois – avec toutes les preuves sur lesquelles nous nous appuyons et les conseils que nous obtenons – que je fais et ceci le gouvernement fait ce qu’il faut.

«C’est ce qui compte pour moi, pas que ce soit temporairement impopulaire ou que d’autres personnes puissent avoir un point de vue différent.»

M. Drakeford a averti que les restrictions du pays en matière d’hospitalité ne seraient pas susceptibles d’être levées lorsqu’elles seront examinées le 17 décembre.

(

Tim Martin a confirmé qu’un certain nombre de succursales de Wetherspoon fonctionneront comme des cafés

/ PA)

Ses avertissements sont intervenus alors que JD Wetherspoon confirmait son intention de garder huit de ses pubs ouverts au Pays de Galles à partir de samedi.

Cette décision fait suite à une réunion entre le président de Wetherspoon, Tim Martin, et des membres du Parlement gallois qui s’opposent aux fermetures de pub.

Wetherspoon a déclaré que les pubs se négocieraient effectivement en tant que cafés à Cardiff, Newport, Caernarfon, Cwmbran, Mold et Wrexham.

Tim Martin a déclaré: «J’ai rencontré le chef conservateur de l’opposition Paul Davies MS et le whip en chef conservateur Darren Millar MS dans notre pub, The Mount Stuart, à Cardiff plus tôt cette semaine.

«Ils sont opposés aux fermetures de pubs gallois et souhaitaient vivement que Wetherspoon maintienne certains des pubs de l’entreprise ouverts.

«En conséquence, nous avons décidé de garder huit des pubs ouverts de 8h à 18h tout au long de la semaine.»