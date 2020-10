Le nid mortel de frelons découvert à Washington n’est plus – parce que certains experts de la faune sauvage se sont habillés et se sont débarrassés de cette fichue chose … avec un équipement fou en main.

Un groupe de scientifiques et d’entomologistes travaillant pour le programme antiparasitaire du département de l’Agriculture de l’État de Washington s’est levé tôt samedi matin et s’est dirigé vers l’endroit où le nid a été récemment trouvé dans une zone résidentielle à Blaine, WA – juste près de la frontière canadienne.

L’équipe était debout et les attaquait avant que le soleil ne s’éteigne, et tout était stratégique … ils voulaient se faufiler sur l’arbre où le assassiner des frelons avaient creusé eux-mêmes à l’intérieur et les aspirer à l’aide d’une sorte d’aspirateur, attrapant la ruche par surprise.

Il y avait plus que cela – apparemment, ils ont inondé le tronc de l’arbre avec une mousse paralysante, en ont enveloppé une bonne partie dans du plastique pour les contenir encore plus … et se sont ensuite mis à les sucer. vers le bas et dans différents tubes, qu’ils ont ensuite montrés aux caméras qui attendaient la mission. C’est plutôt chouette.

On dit que les frelons qui ont été tués vont “sur la glace” pour une étude plus approfondie – mais rassurez-vous, ils ne sont plus actifs et ne représentent aucune menace. La WSDA a considéré la tâche comme un succès, il semble donc qu’ils ont tous ces buggers en un seul coup. Rappelez-vous, il y en a eu des dizaines à l’entrée et à la sortie de l’arbre … on dit qu’un nid de frelons peut en accueillir jusqu’à 200 à la fois. Cela explique l’abondance de matériel de protection … absolument nécessaire.

WSDA

L’observation du nid survient quelques mois après rapports du premier Les frelons meurtriers asiatiques ici aux États-Unis ont plongé les gens dans la panique … alors que la pandémie de coronavirus commençait tout juste. Depuis lors, les scientifiques ont fait un excellent travail pour les suivre – et maintenant, les tuer aussi.

Un frelon meurtrier peut anéantir une ruche entière en quelques heures et a également la capacité d’empoisonner un humain à mort avec sa piqûre venimeuse. Alors oui, sortez-les d’ici !!!