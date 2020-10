Elon Musk faisait partie des célébrités que les responsables de l’administration Trump ont tenté de courtiser pour un blitz publicitaire financé par les contribuables «Aider le président va aider le pays» qui n’a jamais démarré, selon des documents publiés par le House Oversight Committee.

La campagne de 300 millions de dollars a été présentée comme un moyen de «vaincre le désespoir et d’inspirer de l’espoir» face au coronavirus. «Nous devons les filmer dès que possible – nous avons besoin de contenu dans la boîte maintenant», a écrit un fonctionnaire dans un courriel aux entrepreneurs qui ont travaillé sur la campagne publicitaire le 13 septembre.

Comme beaucoup des plus de 250 célébrités examinées, le statut de Musk dans le «Tableau du statut des participants des célébrités», rapporté pour la première fois par Politico, apparaît comme «réponse en attente». Une note supplémentaire du nom du PDG de Tesla et SpaceX indique que Musk «a déclaré en 2018 qu’il était un ‘indépendant enregistré’ et se classe comme ‘moitié démocrate, moitié républicain’.

C’est une référence apparente à un tweet de 2018 de Musk dans lequel il a déclaré qu’il n’était «pas un conservateur. Suis inscrit indépendant et politiquement modéré. Cela ne veut pas dire que je suis modéré sur tous les problèmes. Les questions humanitaires sont extrêmement importantes pour moi et je ne comprends pas pourquoi elles ne sont pas importantes pour tout le monde.

Merci Jack. Pour être clair, je ne suis pas un conservateur. Suis inscrit indépendant et politiquement modéré. Cela ne veut pas dire que je suis modéré sur tous les problèmes. Les questions humanitaires sont extrêmement importantes pour moi et je ne comprends pas pourquoi elles ne sont pas importantes pour tout le monde. – Elon Musk (@elonmusk) 14 juillet 2018

Seules dix des célébrités ont reçu l’approbation finale de l’administration, et toutes se sont depuis retirées de la campagne, selon un communiqué de presse de la présidente du comité de surveillance et de réforme de la Chambre, Carolyn B. Maloney (D-NY).

Plus tôt dans la pandémie, Musk a exprimé son scepticisme à propos du coronavirus, qualifiant les ordres d’abris sur place de «fascistes», diffusant des rapports discrédités sur le virus, remettant en question les informations sur sa propagation et, à un moment donné, paniquant à propos du virus – qui a tué plus plus de 1,1 million de personnes dans le monde – était «stupide». Mais Musk a publiquement été en désaccord avec les positions du président, sinon directement avec Trump lui-même. Il a démissionné de deux conseils consultatifs au président, après que Trump a annoncé que les États-Unis se retireraient de l’accord de Paris sur le climat.

La collection de célébrités que la Maison Blanche a prévu de poursuivre pour la campagne publicitaire est une liste étrange qui va de la Silicon Valley à Hollywood, avec des acteurs, des chanteurs et d’autres artistes mentionnés. On ne sait pas à quelle phase la plupart des discussions sont arrivées.

La liste comprend Sean Penn et Jay-Z (tous deux répertoriés comme «maybes»), la célébrité Instagram Josh Ostrovsky alias The Fat Jewish («réponse en attente»); les stars de télé-réalité Chip et Joanna Gaines («réponse en attente») pour faire appel aux électeurs confessionnels; Beyoncé («réponse en attente») pour faire appel aux «Noirs américains et aux super-diffuseurs»; et Cardi B («réponse en attente»), dont la liste note a déjà approuvé Biden à la présidence. L’animateur de podcast Joe Rogan, qui a déclaré qu’il voterait pour la réélection du président Trump, est répertorié comme «sur-engagé» mais avec un statut «peut-être».

Les raisons du rejet de la liste incluaient des critiques passées contre le président Trump – Judd Apatow “pense que Trump n’a pas la capacité intellectuelle de se présenter en tant que président”, Billie Eilish n’est “pas un partisan de Trump, a déclaré qu’il” détruit notre pays et tout ce que nous se soucier de ‘»; et Bryan Cranston «ont dénoncé les attaques de Trump contre les journalistes».

D’autres ont été rejetés pour leurs positions sur des questions de «gauche libérale» comme le mariage homosexuel. Selon le graphique, la chanteuse Christina Aguilera «est une démocrate soutenant Obama et un libéral soutenant les droits des homosexuels», Justin Timberlake «a publiquement approuvé Obama et soutient le mariage homosexuel», et George Takei est un «activiste politique vocal comprenant l’immigration et le gouvernement fédéral décisions du gouvernement de détenir les migrants dans des installations. »

Le secrétaire à la Santé et aux Services sociaux, Alex Azar, a depuis ordonné un examen de la campagne. Les démocrates de la Chambre, dont Maloney; James Clyburn (D-SC), président du sous-comité restreint sur la crise des coronavirus; et Raja Krishnamoorthi (D-IL), président du sous-comité sur la politique économique et des consommateurs, a écrit dans une lettre à Azar mercredi que l’administration Trump n’avait pas produit les documents demandés pour une enquête sur la question.

«Votre incapacité à fournir les documents que nous avons demandés – en particulier à la lumière des informations que nous avons apprises des entrepreneurs – semble faire partie d’une dissimulation visant à dissimuler l’utilisation abusive par l’administration Trump de centaines de millions de dollars de contribuables à des fins politiques partisanes à venir. des élections à venir, et de diriger les fonds des contribuables vers des amis et alliés des responsables de l’administration Trump », lit-on dans la lettre à Azar.