O

Les organisateurs lympiques ont répondu aux suggestions selon lesquelles le gouvernement japonais est prêt à annuler les Jeux réorganisés cette année.

Une source a déclaré au journal: «Personne ne veut être le premier à le dire, mais le consensus est que c’est trop difficile. Personnellement, je ne pense pas que cela va arriver.

Mais le comité d’organisation a insisté vendredi sur le fait que le gouvernement japonais restait pleinement attaché aux Jeux.

Dans un communiqué, ils ont déclaré: «Le Premier ministre Suga a exprimé sa détermination à organiser les Jeux. Le gouvernement dirige une série de réunions de coordination pour les contre-mesures Covid-19… afin de pouvoir organiser les Jeux. Nous continuerons de tout mettre en œuvre pour nous préparer à des Jeux sûrs et sécurisés. »

en relation

Le Japon a déjà dépensé environ 25 milliards de livres sterling pour se préparer à accueillir les Jeux olympiques, initialement en 2020, puis la version retardée un an plus tard. Et s’il se retirait au milieu des préoccupations de Covid, la prochaine opportunité viable d’accueillir les Jeux serait 2032 au plus tôt.

Il y a eu des suggestions alternatives que les Jeux pourraient se dérouler mais sans spectateurs.

Et le vice-président du CIO, John Coates, également président de la commission de coordination de Tokyo, a riposté aux informations selon lesquelles le gouvernement japonais aurait retiré son soutien aux Jeux olympiques de cette année.

Il a déclaré à ABC: «Il n’y a eu aucune discussion sur l’annulation. Ce n’est pas le message que nous recevons du Premier ministre Yoshihide Suga ou du président du comité d’organisation de Tokyo Yoshiro Mori, lui-même ancien Premier ministre.

«Nous nous rencontrerons bientôt au niveau politique, mais le président Mori est absolument certain que le Premier ministre Suga continue d’avoir le soutien de son parti pour aller de l’avant avec les Jeux.»