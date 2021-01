N

Les dirigeants pressants appellent le gouvernement à examiner de toute urgence si les masques chirurgicaux standard offrent une protection suffisante contre la souche mutée de coronavirus détectée au Royaume-Uni.

La directrice générale et secrétaire générale du RCN, Dame Donna Kinnair, a déclaré que les infirmières craignaient que le masque facial standard ne soit pas efficace pour se protéger contre les nouvelles souches du virus et une possible propagation aérienne dans les établissements de santé.

Le Collège a déclaré qu’il était conscient que certaines fiducies du NHS utilisent des masques faciaux de qualité supérieure dans toutes les parties de leurs hôpitaux, tandis que d’autres utilisent des masques faciaux standard.

«Le silence du gouvernement sur cette question est en train de créer une loterie de codes postaux pour le personnel infirmier par laquelle certains travaillant dans les salles ont accès aux masques faciaux de qualité supérieure et d’autres non», a déclaré Dame Donna.

«Il doit cesser de traîner les pieds sur cette question. Le personnel infirmier doit avoir pleinement confiance en sa protection.

«Le personnel qui détecte ce virus au travail est irrité à l’idée de ne plus suivre les règles – cela est dû à la nouvelle variante et à la dangereuse pénurie de protection adéquate.»

Une infirmière a déclaré à l’agence de presse PA qu’elle pensait que le personnel était traité comme des «agneaux à l’abattoir» en raison de l’insuffisance des masques chirurgicaux.

Jane, qui n’est pas son vrai nom, est une infirmière du Yorkshire et membre du groupe de campagne de base Nurses United.

Elle a déclaré qu’elle avait contracté Covid en avril de l’année dernière après avoir aidé un patient atteint de coronavirus à l’intérieur d’une ambulance, alors qu’elle et le patient portaient un masque chirurgical.

Depuis, elle souffre de symptômes débilitants de Long Covid, prenant même les quatre dernières semaines de congé en raison de fatigue chronique – neuf mois après son infection initiale.

«Je me sens un peu comme la moitié de l’humain que j’étais», a déclaré Jane.

Elle a ajouté que le fait de ne pas protéger tout le personnel avec des EPI appropriés donnait au personnel le sentiment d’être des «produits de base».

Coronavirus: le premier patient au Royaume-Uni à recevoir le vaccin contre le covid-19

Margaret Keenan, 90 ans, est applaudie par le personnel alors qu’elle retourne dans son service après être devenue la première personne au Royaume-Uni à recevoir le vaccin Pfizer / BioNtech covid-19

Pennsylvanie

Margaret Keenan, 90 ans, est applaudie par le personnel alors qu’elle retourne dans son service après être devenue la première personne au Royaume-Uni à recevoir le vaccin Pfizer / BioNtech covid-19

Pennsylvanie

Margaret Keenan, 90 ans, est applaudie par le personnel alors qu’elle retourne dans son service après être devenue la première personne au Royaume-Uni à recevoir le vaccin Pfizer / BioNtech covid-19

Pennsylvanie

Co

Margaret Keenan, 90 ans, est applaudie par le personnel alors qu’elle retourne dans son service après être devenue la première personne au Royaume-Uni à recevoir le vaccin Pfizer / BioNtech covid-19

Pennsylvanie

Margaret Keenan, 90 ans, retourne dans sa paroisse après être devenue la première personne au Royaume-Uni à recevoir le vaccin Pfizer / BioNtech covid-19

Pennsylvanie

Margaret Keenan, 90 ans, est la première patiente au Royaume-Uni à recevoir le vaccin Pfizer / BioNtech covid-19 à l’hôpital universitaire de Coventry,

Pennsylvanie

Margaret Keenan, 90 ans, s’adresse aux médias après être devenue le premier patient au Royaume-Uni à recevoir le vaccin Pfizer / BioNtech covid-19 à l’hôpital universitaire de Coventry

Pennsylvanie

L’infirmière May Parsons prépare Margaret Keenan, 90 ans, à être la première patiente au Royaume-Uni à recevoir le vaccin Pfizer / BioNtech covid-19

Pennsylvanie

Margaret Keenan, 90 ans, marche avec l’infirmière May Parsons (à gauche) après être devenue la première patiente au Royaume-Uni à recevoir le vaccin Pfizer / BioNtech covid-19 à l’hôpital universitaire de Coventry

Pennsylvanie

Margaret Keenan, 90 ans, marche avec l’infirmière May Parsons (à gauche) après être devenue la première patiente au Royaume-Uni à recevoir le vaccin Pfizer / BioNtech covid-19 à l’hôpital universitaire de Coventry

Pennsylvanie

Margaret Keenan, 90 ans, s’adresse aux médias après être devenue le premier patient au Royaume-Uni à recevoir le vaccin Pfizer / BioNtech covid-19 à l’hôpital universitaire de Coventry

Pennsylvanie

«Dans les zones de soins intensifs, ils sont en EPI complet, mais dans les salles réelles, nous sommes toujours dans des masques chirurgicaux … le problème est que les masques chirurgicaux ne sont pas assez efficaces», a-t-elle déclaré.

«En plus du traumatisme, du SSPT et de tout ce que ressent le personnel… les gens se sentent abandonnés, effrayés et vulnérables – comme si nous n’étions que des marchandises ou des agneaux à abattre.

«Les gens commencent à douter pour qui ils travaillent et ce qu’ils font.»

Dans une lettre adressée à Jo Churchill, ministre de la Prévention, de la Santé publique et des Soins primaires, Dame Donna a déclaré que le personnel était «conscient que les masques chirurgicaux et les revêtements faciaux hydrofuges, comme il est actuellement conseillé dans la plupart des établissements de santé généraux et au domicile des patients, ne sont pas protecteurs contre les aérosols infectieux plus petits malgré la vidéo du gouvernement décrivant les risques d’aérosols infectieux dans l’air.

Dans une autre lettre à Sarah Albon, directrice générale du HSE, et signée par Chaand Nagpaul, président du conseil de la BMA, Dame Donna a déclaré: «En l’absence de clarté sur les raisons de l’infectivité accrue des nouvelles variantes, nous appelons pour que le HSE adopte une approche de précaution et utilise votre rôle de régulateur pour garantir que les employeurs et ceux qui élaborent des orientations nationales respectent et comprennent leurs responsabilités. »

en relation

Elle a ajouté: «Un approvisionnement adéquat d’EPI qui répond aux spécifications requises est essentiel pour aider le personnel infirmier à faire son travail en toute sécurité.

«Sans assistance pour utiliser un EPI adapté, le personnel infirmier met sa propre vie et celle de ses collègues, de sa famille et de ses patients en danger.»

Dans la lettre, la MRC cite les données du NHS montrant une augmentation de 22% du nombre moyen de personnel de santé en congé en raison de Covid-19 au cours de la première semaine de ce mois par rapport à la dernière semaine de décembre.

Du 31 décembre au 6 janvier, 41 641 employés en moyenne étaient en congé chaque jour, contre 34 210 pour la période du 24 au 30 décembre.

Reportage supplémentaire de PA Media.