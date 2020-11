R

Les détaillants en ligne et les restaurants de Covent Garden unissent leurs forces pour une vente aux enchères au profit de l’organisation caritative pour les sans-abri Only A Pavement Away.

La vente aux enchères Gift for Good se déroulera du matin du 26 novembre à 21h le dimanche 29 novembre, avec des lots comprenant une masterclass de cuisine en tête-à-tête avec Asma Khan de Darjeeling Express, un repas de Noël à domicile à trois plats du Frog’s Adam. Manipulation – livrée par le chef lui-même – et un an de cocktails gratuits de Dirty Martini.

Les autres lots comprennent des repas au Din Tai Fung, au Ivy Market Grill, au Balthazar, au Sushisamba, au Lima Floral, au Oysterman, à la ferme rouge et à de nombreux autres meilleurs restaurants de la région. Un certain nombre d’endroits donnent également des bons, notamment Frenchie, MeatLiquor et la boulangerie libanaise. Une nuit dans le nouvel hôtel NoMad de Londres, qui ouvrira en février de l’année prochaine, est également répertoriée.

L’argent récolté grâce à la vente aux enchères Gift for Good sera utilisé pour aider Only A Pavement Away and Crisis à acheter et à distribuer plus de 1 800 thermos pour les personnes qui dorment dans la rue à travers la capitale.

Outre les lots d’hospitalité, les détaillants de la région participeront également, Tiffany faisant don d’un sac fourre-tout en cuir personnalisé, dans le bleu emblématique de la marque – d’une valeur de plus de 1000 £ – et Paul Smith offrant un livre signé et un rendez-vous de stylisme personnel.