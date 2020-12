L

Les restaurants ondon remontent le temps le réveillon du Nouvel An pour battre le couvre-feu du coronavirus de 23 heures et aider les convives à célébrer la fin de l’une des années les plus sombres de l’histoire récente à leurs tables.

En vertu de la réglementation actuelle de niveau 2, l’industrie hôtelière assiégée de la capitale sera contrainte de vider les salles à manger une heure complète avant la fin de 2020.

Mais, en supposant que Londres ne passe pas au statut de niveau 3 lors de la révision du 16 décembre, certains ont déjà décidé d’inaugurer 2021 tôt afin que les clients puissent porter un toast au point de repère tout en restant à leur table.

Thomas Kochs, directeur général du Corinthia London à Whitehall, a déclaré: «Nous organisons des célébrations à la fois au Kerridge’s Bar & Grill avec dîner et musique live, et au Northall avec un dîner de gala cravate noire.

«Nous appliquerons le principe du ‘temps de villégiature’ et reculerons nos horloges de deux heures, célébrant un moment du Nouvel An à 22 heures avec un toast au champagne et le choeur d’Auld Lang Syne. Chaque invité recevra un sac de fête à emporter avec un cierge magique, un popper et des bonbons éclatants pour le vrai minuit.

Simon Thomas, directeur général du casino Hippodrome de Leicester Square, a déclaré que ses bars et restaurants commenceraient à célébrer le Nouvel An à partir de 10 heures du matin, lorsqu’il est minuit aux Samoa.

Il a déclaré: «L’hippodrome marquera chaque minuit jusqu’au Royaume-Uni, deux heures plus tôt, à 22 heures. Aujourd’hui plus que jamais, il est important de se rassembler et de marquer positivement 2021. »

(

L’hippodrome doit commencer à célébrer le Nouvel An à 10h le 31… quand il est minuit aux Samoa

/ .)

D’autres restaurants ont déclaré qu’ils donneraient aux clients un sac de fête afin qu’ils puissent continuer les festivités à leur retour à la maison.

Sam Harrison, propriétaire de Sam’s Riverside à Hammersmith, a déclaré: «Nous allons accueillir les clients avec un paquet de minuit – des truffes au chocolat et un cocktail à déguster à la maison.»

en relation

Le réveillon du Nouvel An est normalement l’une des dates les plus chargées – et les plus lucratives – du calendrier des restaurants et la dernière grande soirée de fête avant les semaines calmes de janvier et début février.

Des Gunewardena, directeur général de D&D London, qui possède Le Pont de la Tour et Quaglino’s, a déclaré: «Si Boris a un sens, il autorisera les gens à échanger jusqu’à minuit. Il ne reste qu’une heure et nous voudrons tous le coup d’envoi 2020. »