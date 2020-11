ré

propriétaire de Street a confirmé que, bien que sous les restrictions de niveau 2, les restaurants seront libres de servir des tables de toute taille – à condition que les convives proviennent tous d’un ménage ou d’une bulle sociale.

Interrogé par le Standard pour clarifier les restrictions de niveau 2, un porte-parole du numéro 10 a déclaré: «Dans le cadre du niveau 2, vous pouvez visiter les lieux d’accueil à l’intérieur uniquement avec votre foyer ou une bulle de soutien, et vous devez commander un repas copieux. [There is] pas de limite spécifique sur les nombres. ”

Alors que – comme le porte-parole l’indique clairement – le mélange des ménages à l’intérieur est explicitement interdit en vertu des nouvelles règles de niveau 2, la nouvelle signifie que les grands ménages ou les bulles de soutien peuvent tous dîner ensemble et les réservations ne seront pas liées à des groupes de six ou moins. Bizarrement, cependant, ceux qui mangent à l’extérieur devront respecter la règle de six.

Les restaurants ne sont pas tenus par la loi de demander la preuve que les groupes appartiennent tous au même foyer.

La nouvelle survient alors qu’il semble que les déjeuners d’affaires dans les restaurants seront à nouveau techniquement autorisés. Un porte-parole du gouvernement a confirmé à la Norme que les travailleurs indépendants et les pigistes, qui n’ont peut-être pas de lieu de travail pour faire des affaires, pourraient le faire dans un établissement d’accueil.

Les autres règles annoncées par Matt Hancock ce matin incluent un couvre-feu révisé – maintenant 23 heures, avec les dernières commandes à 22 heures – et une mesure pour empêcher l’ouverture des pubs et des bars, à moins qu’ils ne fonctionnent comme des restaurants. Les restrictions complètes de niveau 2 relatives à l’alimentation et à la consommation d’alcool peuvent être lues ici.