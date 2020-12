R

les restrictions pourraient devoir être resserrées après Noël après une augmentation des cas à l’approche des fêtes, a déclaré aujourd’hui un conseiller scientifique de haut niveau du gouvernement.

Le professeur John Edmunds, qui siège au Comité consultatif scientifique pour les urgences (SAGE), a également averti que des mesures «très strictes» pourraient devoir être imposées pendant longtemps pour ramener l’épidémie à un niveau «sûr».

Avec près de 36 000 nouveaux cas à Londres en une semaine et des poussées dans d’autres régions du pays, il a déclaré à Sky News: «Pour le moment, il ne semble pas que le système de paliers retienne malheureusement la vague épidémique.

“Donc, je pense que nous allons devoir examiner ces mesures et peut-être les resserrer, nous le ferons vraiment, c’est une chose horrible à dire, mais nous sommes dans une position assez difficile pour le moment.”

L’expert de la London School of Hygiene and Tropical Medicine a souligné que le nombre de cas a augmenté dans le sud-est et l’est de l’Angleterre et semble également augmenter dans tout le pays.

«Le problème est que nous avons laissé les cas devenir assez élevés avant de prendre des mesures sévères», a-t-il ajouté.

«Donc, il est vraiment difficile de ramener les cas à un niveau bas à un niveau sûr une fois qu’ils sont élevés.

«Il faut mettre en place des mesures pendant longtemps et elles doivent être très strictes.»

Un nouveau verrouillage entre en vigueur au Pays de Galles à partir du 28 décembre, en Irlande du Nord pendant six semaines à compter du lendemain de Noël, et les ministres écossais affirment que c’est une possibilité au nord de la frontière, alimentant les spéculations selon lesquelles l’Angleterre suivra bientôt d’autres régions du Royaume-Uni.

Le ministre des Écoles, Nick Gibb, a déclaré: «Nous n’excluons rien» lorsqu’il a été interrogé sur la possibilité d’un verrouillage national après Noël.

Il a déclaré à BBC Breakfast: «Nous (en Angleterre) avons une approche très localisée parce que nous avons les données des tests de masse. Quarante-six millions de tests ont été émis via ce système Test and Trace depuis le début.

«Cela signifie que nous pouvons identifier où, en particulier les zones locales, les taux d’infection augmentent, puis nous pouvons appliquer ces restrictions zone par zone via le système de niveaux, et lorsque les taux d’infection augmentent, nous augmenterons le niveau. du niveau deux au niveau trois. Quand ils tomberont, nous le réduirons comme nous l’avons fait à Bristol, dans le North Somerset et dans le Herefordshire.

Lorsqu’on lui a demandé s’il n’y aurait pas de verrouillage national, il a ajouté: «Nous pensons que le système de niveaux est un moyen très efficace, bien sûr, (mais) vous savez, nous n’excluons rien. Ce gouvernement est absolument déterminé à lutter contre ce virus. »

Il a réitéré un avertissement de prudence à Noël.

Il a dit: «Nous n’en sommes pas encore là. C’est pourquoi nous devons, nous tous, être si prudents pendant la période de Noël.

«Pour avoir une courte période de Noël, pour limiter à un petit nombre le nombre de personnes qui vous rejoignent pour Noël, pour nous assurer que nous gardons ce virus mortel sous contrôle.»

Le professeur Edmunds pense que le nombre de cas de Covid-19 pourrait en fait baisser pendant les vacances de Noël, avec la fermeture des écoles et de nombreux lieux de travail, car ce sont les «deux principales voies d’infection à la maison».

Cependant, il a ajouté; «Le problème, c’est que cela va de pair avec des contacts croissants dans tous les groupes d’âge et c’est dangereux.

«Ainsi, bien que vous puissiez voir moins d’infections dans l’ensemble, vous pouvez voir un plus grand nombre d’infections plus graves en raison des infections de personnes âgées ou de personnes vulnérables.

«Je pense donc que l’assouplissement des restrictions n’est probablement pas bon pour l’épidémie, franchement, ce n’est clairement pas le cas, mais ils sont probablement bons pour le bien-être des gens par d’autres moyens.»

Il pense que les zones n’ont pas été placées dans des niveaux suffisamment élevés assez rapidement avant le verrouillage, cependant, il y avait maintenant eu une tentative de les placer à des niveaux plus élevés, puis de réduire les restrictions si le gouvernement pensait qu’il était sûr de le faire.

La nécessité de mesures plus strictes après Noël, a-t-il ajouté, dépendra en partie de ce qui se passe pendant la période des fêtes.

Cependant, il estime également que des mesures doivent être prises pour lutter contre le niveau élevé de la maladie chez les enfants en âge de fréquenter l’école secondaire, bien qu’il ait félicité les écoles pour leur travail visant à sécuriser leurs sites contre Covid.