illions de plus en plus de gens se réveillent avec des restrictions plus strictes contre les coronavirus le lendemain de Noël alors que de nouveaux changements de niveau entrent en vigueur en Angleterre.

De nouveaux verrouillages ont également été introduits en Écosse et en Irlande du Nord, tandis que les restrictions qui ont été assouplies pour le jour de Noël au Pays de Galles seront de nouveau imposées samedi.

Ceux du niveau 4 strict en Angleterre augmenteront de six à 24 millions de personnes, soit 43% de la population, en réponse à la découverte d’une variante plus transmissible au Royaume-Uni.

Cela vient après que le gouvernement a déclaré que 570 autres sont morts dans les 28 jours après avoir été testés positifs pour le virus le jour de Noël, alors qu’il y avait 32725 autres cas de coronavirus confirmés en laboratoire au Royaume-Uni.

Les nouvelles mesures sont imposées dans un contexte d’infection croissante, d’hospitalisations et d’une nouvelle variante plus contagieuse au Royaume-Uni qui a été annoncée la semaine dernière et qui, selon les médias français, a été détectée chez un Français à Tours qui vit en Angleterre.

Dans son discours télévisé annuel, la reine a rendu hommage à la «gentillesse des étrangers» dont les actions ont inspiré tout le monde et, avec une note positive, a déclaré que même les «nuits les plus sombres» avaient la promesse d’une «nouvelle aube».

Pendant ce temps, l’archevêque de Canterbury a utilisé son sermon de Noël pour féliciter les écoles et les hôpitaux d’avoir apporté de l’espoir pendant la crise des coronavirus.

Quelque 1 100 militaires ont été déployés dans le Kent dans le cadre de l’opération, après que les restrictions françaises du Covid-19 aient causé de graves perturbations au port de Douvres.

Les zones passant au niveau 4 sont le Sussex, l’Oxfordshire, le Suffolk, le Norfolk et le Cambridgeshire, des parties de l’Essex qui ne font pas encore partie du niveau le plus élevé, Waverley dans le Surrey et le Hampshire, à l’exception de la New Forest.

Les restrictions de niveau 4 comprennent un avertissement de rester à la maison, une limite de mixité domestique à deux personnes à l’extérieur et forcer la fermeture de nombreux magasins, coiffeurs et gymnases.

Les mesures s’ajoutent aux restrictions de niveau 3 telles que la fermeture des pubs et des restaurants, à l’exception des plats à emporter et des livraisons.

Bristol, Gloucestershire, Somerset, y compris la zone du conseil du North Somerset, Swindon, l’île de Wight, la New Forest et le Northamptonshire, ainsi que Cheshire et Warrington, seront tous escaladés au niveau 3.

Ailleurs, les Cornouailles et le Herefordshire passent du niveau 1 au niveau 2.

L’Écosse continentale entrera dans les restrictions de niveau 4 à partir de samedi, le gouvernement écossais prévoyant que les mesures accrues dureront trois semaines.

En Irlande du Nord, les mesures de la première semaine sont les plus difficiles à ce jour, avec une forme de couvre-feu en vigueur à partir de 20 heures, les magasins fermés à partir de cette heure et tous les rassemblements intérieurs et extérieurs interdits jusqu’à 6 heures du matin.

Les commerces non essentiels fermeront au cours des six prochaines semaines, tout comme les services de proximité, tandis que les points de vente seront limités aux services à emporter.

PA Media a contribué à cet article