La ngland passera sous un système à trois niveaux plus strict de restrictions locales contre les coronavirus lorsque le verrouillage national prendra fin le 2 décembre, a déclaré Downing Street.

Boris Johnson devrait détailler son plan pour l’hiver aux députés lundi alors qu’il explique comment les gens peuvent voir leurs proches à Noël.

Le «plan d’hiver Covid» devrait placer plus de zones dans les niveaux supérieurs.

La stratégie consiste à garder le virus sous contrôle pour s’assurer que de nouvelles restrictions ne sont pas nécessaires, a déclaré le n ° 10.

Les niveaux devraient être renforcés pour sauvegarder les gains réalisés pendant le verrouillage national, mais il est entendu que le couvre-feu de 22 heures dans les pubs et les restaurants sera modifié dans le cadre du nouveau système.

Le Premier ministre devrait dire que, alors que les dernières commandes doivent être passées à 22 heures, les gens auront une heure supplémentaire pour finir leur nourriture et leurs boissons avec des heures d’ouverture prolongées jusqu’à 23 heures.

Le Cabinet devrait discuter et approuver le plan dimanche avant que M. Johnson ne l’annonce au Parlement le lendemain.

Alors qu’il expliquera comment les gens pourront passer leur Noël, les ministres ont clairement indiqué que la saison des fêtes sera différente de la normale, certaines restrictions devant rester en place.

Les ministres détailleront le niveau dans lequel chaque domaine sera placé jeudi et les députés devraient avoir le vote pour approuver le nouveau système, comme promis par M. Johnson, dans les jours précédant son entrée en vigueur le 2 décembre.

Ils sont optimistes quant au fait que les restrictions pourront être progressivement réduites à l’approche du printemps. À condition que les vaccins soient approuvés par les régulateurs, il est prévu que le déploiement commence le mois prochain avant un programme plus large dans la nouvelle année.

Mais le premier ministre se méfiera d’une rébellion des députés conservateurs d’arrière-ban qui s’opposent à de nouvelles restrictions.

Lors d’un vote sur le système actuel de quatre semaines plus tôt ce mois-ci, 32 conservateurs se sont rebellés pour s’opposer aux mesures et 17 autres, dont l’ancienne première ministre Theresa May, se sont abstenus.

Par la suite, le Covid Recovery Group (CRG) dirigé par l’ancien whip en chef Mark Harper et l’ancien ministre du Brexit Steve Baker s’est formé pour résister à de nouvelles mesures.

Samedi, le CRG a averti qu’il “ne peut pas soutenir” une approche à plusieurs niveaux à moins que le gouvernement ne produise des preuves montrant que les mesures “sauveront plus de vies qu’elles n’en coûtent”.

La mise en garde contre les mesures infligeant “d’énormes coûts sanitaires et économiques” est venue dans une lettre adressée au Premier ministre, qui, selon des sources proches du groupe, avait été signée par 70 députés conservateurs, bien que les dirigeants du groupe aient été les seuls signataires identifiés.

Downing Street espère un assouplissement à Noël, des vaccins potentiels à l’horizon et de nouvelles preuves scientifiques réduiront l’ampleur d’une rébellion, le groupe consultatif scientifique du gouvernement pour les urgences (Sage) devant publier lundi des articles déclarant que les niveaux précédents n’étaient pas assez fort.

Mais la lettre du CRG disait: “Nous ne pouvons pas vivre sous une telle série de verrouillages préjudiciables et de restrictions apparemment arbitraires, et nous attendons de nos électeurs qu’ils soient reconnaissants d’avoir été autorisés à profiter de la saison des fêtes, seulement pour se voir imposer des restrictions strictes par la suite. les problèmes de santé et détruisent leurs moyens de subsistance. ”

Par ailleurs, l’ancien capitaine de Manchester United, Gary Neville, lancera lundi une campagne appelée UnitedCity, qui vise à faire «bouger» Manchester après le verrouillage.

Il a déclaré au Sunday Times la nécessité d’un équilibre, ajoutant que sauver une vie était plus important que 10 000 personnes dans un stade de football, mais a déclaré: «Nous devons remettre la vie des gens en mouvement.

«Les gens de ce pays ne se soucient pas des mauvaises nouvelles tant que vous les leur donnez directement. Je crois sincèrement que les gens préfèrent être frappés par la vérité plutôt que chatouillés par un mensonge.

“Il faut être décisif. Cette semaine, il y a des centaines de milliers d’entreprises à travers le pays qui ne savent pas s’il faut ramener du personnel dans une semaine – et nous sommes à deux semaines de la fin du verrouillage national.”

Le gouvernement a annoncé que 341 autres personnes étaient décédées dans les 28 jours suivant un test positif au Covid-19 samedi, portant le total britannique à 54 626.

Jusqu’à présent, les travaillistes ont soutenu la nécessité de restrictions pour ralentir la propagation de Covid-19, et une défaite à grande échelle des Communes sur le plan est peu probable.

Mais la chancelière fantôme Anneliese Dodds, dans un discours avant l’annonce de Downing Street, a déclaré que la nation ne pouvait pas être autorisée à revenir “à la pagaille que nous avions avant ce verrouillage” en appelant à la “clarté” sur le soutien économique.

Un porte-parole du parti travailliste a déclaré que “nous examinerons de près toutes les propositions présentées par le gouvernement”, mais a appelé à “des paquets de soutien appropriés” pour les entreprises qui ne sont pas en mesure de rouvrir complètement.

“L’ancien système échouait – le simple fait d’y revenir sans que d’autres mesures soient en place ne fonctionnera pas”, a-t-il ajouté.