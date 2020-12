Le médecin-chef du Pays de Galles, le Dr Frank Atherton, a lancé un avertissement sévère “pour sauver des vies maintenant, ne vous mêlez pas à d’autres personnes”.

«Ne vous mettez pas vous-même et votre famille en danger pour le bien de la tradition», a-t-il déclaré lundi.

Mais le porte-parole officiel du Premier ministre a déclaré que la «servitude limitée» était importante après une «année très difficile».

«Il n’est pas prévu de revoir les directives de Noël. Ce que nous avons dit parallèlement, c’est que le public doit continuer à être prudent », a-t-il déclaré.

«Nous avons clairement indiqué qu’il s’agissait d’une servitude limitée pour permettre aux familles de faire des bulles pendant la période de Noël après ce qui a été une année très difficile pour de nombreuses personnes. Mais il reste important pour le public de suivre les directives. »

Le dirigeant travailliste exhorte les chefs de conseil à essayer de garder les écoles ouvertes

La semaine dernière, le médecin-chef de l’Angleterre, le professeur Chris Whitty, a averti le public d’être «très, très sensé» et de ne pas aller «trop loin» à Noël.

Il a déclaré lors d’un briefing de Downing Street que ce n’est pas parce que le mixage limité sera autorisé “que nous devrions faire les choses”, comme il l’a mis en garde contre une “période très risquée”.

Lundi, le professeur Devi Sridhar a souligné une augmentation du nombre de cas aux États-Unis après Thanksgiving, suggérant que les plans devraient être mis de côté jusqu’à ce que les vaccins soient largement déployés et que l’immunité soit renforcée.

Le président de la santé publique mondiale de l’Université d’Édimbourg a déclaré à Good Morning Britain d’ITV: «C’est l’inquiétude pour Noël, car une fois que vous entrez dans la maison de quelqu’un, vous allez probablement attraper le virus si quelqu’un d’autre l’a.

Le coronavirus frappe le Royaume-Uni – En images

Un pont de Westminster désert

Pennsylvanie

Un homme portant un masque facial ou une couverture en raison de la pandémie de COVID-19, passe devant des clients assis devant un restaurant

. via .

Boris Johnson s’adresse à la nation sur le verrouillage du coronavirus

Andrew Parsons

Les coureurs passent des découpes en carton de la reine Elizabeth II et du prince William lors du marathon de Londres à Londres

AP

Un escalator vide à la station de métro Charing Coss London Underground

Jeremy Selwyn

Les bilboards électroniques affichent un message avertissant les gens de rester à la maison à Sheffield

Pennsylvanie

Un panneau est affiché dans la fenêtre d’un immeuble de logements étudiants suite à l’épidémie de maladie à coronavirus (COVID-19) à Mancheste

.

Les gens participent à un rassemblement “ Nous ne consentons pas ” à Trafalgar Square, organisé par Stop New Normal, pour protester contre les restrictions relatives aux coronavirus, à Londo

AP

Les gens chantent et dansent à Leicester Square la veille du couvre-feu de 22 heures

.

Des coeurs peints par une équipe d’artistes d’Upfest sont vus dans l’herbe à Queen Square, à la suite de l’épidémie de coronavirus (COVID-19) à Bristol

.

Graffiti dit “ bonne chance et restez en sécurité ”, alors que le nombre de cas de maladie à coronavirus (COVID-19) augmente dans le monde, sous un pont à Londres

.

Un signe est photographié à Soho, au milieu de l’épidémie de maladie à coronavirus (COVID-19), à Londres

.

Le Premier ministre Boris Johnson fait des gestes lors d’un briefing sur les coronavirus à Downing Street, Londres

AP

La police anti-émeute fait face à des manifestants qui ont pris part à un rassemblement “ Nous ne consentons pas ” à Trafalgar Square, organisé par Stop New Normal, pour protester contre les restrictions de coronavirus à Londres

AP

Une personne passe devant des affiches avec un message d’espoir, alors que la propagation de la maladie à coronavirus (COVID-19) se poursuit à Manchester

REUTERS

Une image de la reine avec des citations de son émission au Royaume-Uni et dans le Commonwealth en rapport avec l’épidémie de coronavirus est affichée sur des lumières dans Piccadilly Circus de Londres

Pennsylvanie

Des véhicules militaires traversent le pont de Westminster après que des membres de la 101 Brigade logistique ont livré un lot de masques médicaux à l’hôpital St Thomas

.

Durdle Door dans le Dorset

.

Capitaine Tom Moore

via .

Mia, 8 ans, et Jack, 5 ans, participent à “PE with Joe”, un entraînement quotidien en direct avec Joe Wicks sur Youtube pour aider les enfants à rester en forme qui doivent rester à l’intérieur en raison de l’épidémie de coronavirus

Pennsylvanie

Un travailleur du NHS réagit à l’hôpital de Chelsea et de Westminster pendant la campagne Clap for our Carers à l’appui du NHS

.

Des chèvres qui ont envahi les rues désertes de Llandudno

@AndrewStuart via PA

Restaurant Novikov à Londres avec ses volets baissés alors que le restaurant est fermé

Paysages de Londres: Hyde Park et la Serpentine, au centre de Londres.

Matt Writtle

Un vendeur de journaux du centre-ville de Manchester offre des rouleaux de papier toilette gratuits avec chaque papier acheté alors que les magasins manquent de fournitures en raison des craintes liées à la propagation du coronavirus

Pennsylvanie

Theo Clay regarde par sa fenêtre à côté de sa photo dessinée à la main d’un arc-en-ciel à Liverpool, alors que la propagation de la maladie à coronavirus (COVID-19) se poursuit

.

Un jeune homme coupe les cheveux d’un autre homme au-dessus d’un coiffeur fermé à Oxford

.

Vue générale du nouvel hôpital NHS Nightingale, construit pour lutter contre la propagation de la maladie à coronavirus (COVID-19), à Londres

via .

Jason Baird est vu habillé en Spiderman lors de son exercice quotidien pour remonter le moral des enfants locaux à Stockport, alors que la propagation de la maladie à coronavirus (COVID-19) se poursuit

.

Une femme portant un masque facial passe devant le palais de Buckingham

.

Un homme tient un téléphone portable affichant une alerte par SMS envoyée par le gouvernement avertissant que de nouvelles règles sont en vigueur dans tout le Royaume-Uni et que les gens doivent rester chez eux

Pennsylvanie

Personnel médical du service Covid-19 de l’hôpital Neath Port Talbot, au Pays de Galles, alors que les services de santé poursuivent leur réponse à l’épidémie de coronavirus.

Pennsylvanie

Le Premier ministre Boris Johnson participe à une réunion virtuelle du Cabinet avec sa haute équipe de ministres

Pennsylvanie

Un client passe devant des étagères vides dans un magasin Lidl à Wallington. Après des vagues d ‘«achats de panique» qui ont débarrassé les rayons des supermarchés d’articles comme le papier hygiénique et les produits de nettoyage, les magasins du Royaume-Uni ont introduit des limites d’achat pendant la pandémie COVID-19. Certains ont également créé des créneaux horaires spéciaux pour les personnes âgées et autres acheteurs vulnérables au nouveau coronavirus.

.

Les gens sur un train de métro très fréquenté à Londres aux heures de pointe

Pennsylvanie

Mia, 8 ans et son frère Jack, 5 ans d’Essex, poursuivent leurs travaux scolaires à la maison, après avoir été renvoyés chez eux en raison du coronavirus

Pennsylvanie

Les enfants peignent l’œuvre d’art “ Chase the rainbows ” et surgissent dans les fenêtres à travers le pays

.

Distanciation sociale à Primrose Hill

Jeremy Selwyn

Une vue générale d’une porte verrouillée à Anfield, Liverpool alors que la Premier League a été suspendue

Pennsylvanie

Les sans-abri à Londres

. via .

Une œuvre d’art de l’artiste, connue sous le nom de Rebel Bear, est apparue sur un mur de Bank Street à Glasgow. Le nouvel ajout au street art de Glasgow capte la crise mondiale du coronavirus. La pièce représente une femme et un homme qui se retirent pour s’embrasser

Pennsylvanie

La reine quitte le palais de Buckingham, à Londres, pour que le château de Windsor se distancie socialement au milieu de la pandémie de coronavirus

Pennsylvanie

Une vue générale sur Grey Street, Newcastle alors que les cas de coronavirus se multiplient dans le monde

.

Matt Raw, un ressortissant britannique revenu de la ville de Wuhan, en Chine, touchée par le coronavirus, quitte la quaratine à l’hôpital Arrowe Park dans le Merseyside

Pennsylvanie

Le médecin en chef britannique Chris Whitty (à gauche) et le conseiller scientifique en chef Patrick Vallance regardent le Premier ministre britannique Boris Johnson faire des gestes alors qu’il prend la parole lors d’une conférence de presse sur la maladie à coronavirus (COVID-19) au 10 Downing Street

.

Les terminaux de validation des billets à l’arrêt de tramway de Princes Street à Édimbourg sont nettoyés à la suite de l’épidémie de coronavirus.

Pennsylvanie

Portes de l’école verrouillées à la Rockcliffe First School à Whitley Bay, Tyne and Wear

Pennsylvanie

Un panneau dans un supermarché Sainsbury’s informe les clients que des limites ont été fixées pour un petit nombre de produits alors que le nombre de cas de coronavirus (COVID-19) augmente dans le monde

.

Jawad Javed livre des kits de protection contre les coronavirus que lui et sa femme ont mis en place aux personnes vulnérables de leur communauté de Stenhousemuir, entre Glasgow et Édimbourg

. via .

Un panneau annonçant un livre intitulé “Comment allons-nous survivre sur Terre?”

.

Un homme qui semble être sans-abri dormant avec un masque aujourd’hui à Victoria

Jeremy Selwyn

Un piéton passe devant un graffiti qui dit «Les maladies sont dans la ville» à Édimbourg

. via .

Le personnel du Lyric Theatre de Londres informe les clients, alors qu’il ferme ses portes

Pennsylvanie

Un pont George IV à Édimbourg

Pennsylvanie

Un British Museum plus silencieux que d’habitude

.

Un coureur assiste à Cheltenham dans un masque à la mode

SplashNews.com

Un banlieusard porte un masque facial à la gare de London Bridge

Jeremy Selwyn

Un restaurant vide dans le centre commercial Bull Ring

.

Un Trafalgar Square déserte à Londres

Pennsylvanie

Les passagers déterminés à éviter le coronavirus avant de quitter le Royaume-Uni arrivent à l’aéroport de Gatwick

.

Elle a ajouté: «Le personnel du NHS est épuisé, il supplie les gens d’être prudents, de ne pas être infectés, car ce sont eux à la fin qui doivent se présenter à l’hôpital le jour de Noël, le lendemain de Noël et le nouvel an et avoir à prendre soin de tous ceux qui passent.

Le professeur de santé publique de l’Université de Bristol, Gabriel Scally, a également exhorté les gens à se demander s’il était judicieux de se rencontrer à l’intérieur et a déclaré qu’il ne devrait y avoir «aucune étreinte».

Cependant, le professeur de santé publique Paul Hunter a déclaré que les rassemblements constituaient un «risque tolérable», ajoutant que les magasins et les écoles seraient fermés pendant la période des fêtes et que les gens ne travailleraient pas, ce qui réduirait le risque de transmission.

“Cela comporte un risque, mais en regardant de l’autre côté des choses, janvier est généralement un très mauvais mois pour la santé mentale des gens”, a déclaré un universitaire de l’Université d’East Anglia.

en relation

«Si le fait de pouvoir rencontrer vos proches de la manière la plus sûre possible à Noël vous donne cette force supplémentaire pour continuer jusqu’à ce que nous soyons beaucoup plus détendus au printemps, alors je pense que c’est un risque tolérable. que je pense que nous pourrions accepter.

Cela survient alors que Londres passera au niveau 3 au milieu des préoccupations concernant la hausse des taux d’infection et que les médecins de famille à travers l’Angleterre doivent commencer à vacciner leurs patients contre Covid-19.

Reportage supplémentaire de PA Media.