T

oo beaucoup de gens doivent encore attendre des jours pour les résultats du test Covid-19, a admis aujourd’hui un ministre du Cabinet.

Le secrétaire à la Justice, Robert Buckland, a admis que le système de test et de traçabilité devait être considérablement amélioré.

Il a ajouté que le verrouillage de quatre semaines devrait laisser le temps d’augmenter la capacité de test, la rapidité de livraison des résultats et également de se préparer au déploiement d’un vaccin.

Face à de vives critiques, M. Buckland a déclaré à BBC Breakfast que le gouvernement «redoublerait d’efforts» pour l’étendre.

Sur la question des résultats des tests, il a déclaré: «Beaucoup de gens les reçoivent le lendemain, ce qui est bien, mais il y en a encore trop qui doivent attendre des jours et nous allons continuer à travailler pour accélérer cela. . »

Dans un autre signe qu’un vaccin pourrait être disponible dans quelques semaines, il a ajouté: «Nous devons utiliser ce temps non seulement pour faire des tests et tracer, mais aussi pour nous préparer au moment où nous recevrons un vaccin et pour vraiment obtenir des choses. prêt pour un système qui donnera ensuite la priorité à ceux qui en ont le plus besoin, afin que nous puissions éviter un scénario d’arrêt-démarrage où nous devons entrer dans des verrouillages et des fermetures, ce qui ne nuira pas seulement à notre santé et à notre bien-être, mais aussi nuire à l’économie. »

Il a insisté sur le fait que le système de test avait désormais une capacité de plus d’un demi-million par jour, un objectif du gouvernement à la fin octobre, mais a admis que le nombre réel de tests effectués était d’environ la moitié de ce nombre.

Le système de test et de traçabilité, qui coûte environ 12 milliards de livres sterling, ne contacte toujours qu’une fraction des personnes nécessaires pour mettre le virus sur le pied.

Un problème clé est également que beaucoup trop de personnes, dont le test est positif ou qui doivent s’auto-isoler après avoir été en contact avec une personne infectée par le virus, ne respectent pas les règles pour rester à la maison.

M. Buckland a déclaré que les forces de l’ordre poursuivraient l’approche du «maintien de l’ordre par consentement» pour essayer d’amener le public à se conformer au verrouillage.

Il a ajouté qu’une augmentation du nombre de maréchaux Covid-19 dans les communautés locales représenterait également une approche «à deux voies» pour amener les gens à obéir aux règles. «Lorsqu’une intervention plus intense est nécessaire, la police sera impliquée et, bien sûr, la structure fine est toujours en vigueur», a-t-il déclaré. Actuellement, il y a une amende de 200 £, qui double pour chaque infraction jusqu’à 6 400 £, ainsi que 10 000 £ pour les grands rassemblements.