Avec le président Donald Trump enregistré au centre médical Walter Reed après son test COVID-19 positif, le reste du pays attend ce qui sera sûrement un mois chaotique avant l’élection présidentielle du 3 novembre. L’une des informations les plus attendues concerne l’impact du diagnostic et de l’hospitalisation de Trump et l’impact que cela aurait sur les négociations entourant un plan de relance.

CNET note qu’avec les progrès accomplis dans la réduction de l’écart entre les républicains et les démocrates, il pourrait y avoir une autre tendance à faire adopter un projet de loi dès que possible. Apparaissant sur Face the Nation dimanche, la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, a déclaré que les parties «faisaient des progrès» pour parvenir à un accord. Elle a ajouté que la vitesse à laquelle ils obtiendront quelque chose se résumera à «s’ils comprennent ce que nous devons faire pour écraser le virus.» L’urgence d’un accord conclu vient après que Trump a tweeté à l’hôpital: «Travaillez ensemble et obtenez c’est fait.”

NOS GRANDS ÉTATS-UNIS VEULENT ET ONT BESOIN DE STIMULUS. TRAVAILLEZ ENSEMBLE ET FAITES-LE FAIT. Je vous remercie! – Donald J.Trump (@realDonaldTrump) 3 octobre 2020

Les négociations étaient au point mort vers la fin de l’été, mais les pourparlers ont repris la semaine dernière entre Pelosi et le secrétaire au Trésor Steven Mnuchin et le chef de cabinet de la Maison Blanche, Mark Meadows. Pelosi a déclaré à MSNBC que le test positif de Trump pourrait inciter les républicains à relâcher leur emprise, “Ce genre de changements de dynamique.” Son processus de réflexion sur le changement d’attitude que les républicains pourraient avoir a à voir avec ce côté, y compris Trump, minimisant le virus tout au long de sa course et sous-estimant son impact.

Dès dimanche soir, le coronavirus reste une menace sérieuse pour le pays. CNN note que seuls trois États ont signalé une baisse des cas de COVID-19 après que le taux quotidien le plus élevé ait été atteint sur une période de deux mois. Les États qui connaissent un certain déclin comprennent le Texas, le Missouri et la Caroline du Sud. Au total, il y a eu plus de 7,41 millions de cas positifs dans le pays avec 209 000 décès. Samedi, 48200 caisses ont été déposées.

Trump a partagé vendredi qu’il avait été testé positif au COVID-19, tout comme sa femme et sa première dame, Melania Trump. Peu de temps après, il a fini par être transporté chez Walter Reed pour une évaluation plus approfondie. Lors d’une conférence de presse dimanche, son médecin a noté ses progrès malgré quelques cas où la respiration est devenue difficile, et a noté que le président pourrait être libéré dès lundi.